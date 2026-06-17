COPA DO MUNDO
Kane faz dois e Inglaterra vence a Croácia em jogaço de seis gols
Duelo europeu marcou a abertura do Grupo L da Copa do Mundo
Inglaterra e Croácia protagonizaram mais um jogaço na Copa do Mundo 2026. Nesta quarta-feira, 17, o English Team derrotou os croatas por 4 a 2 no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos, pela fase de grupos da competição.
Os gols do jogo foram marcados por Harry Kane, duas vezes, e Jude Bellingham para os ingleses, enquanto os croatas descontaram com Martin Baturina e Petar Musa.
O duelo foi válido pela primeira rodada do Grupo L, que também conta com Gana e Panamá. Estas equipes, inclusive, se enfrentam ainda nesta quarta, logo mais às 20h.
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PRIMEIRO TEMPO
A seleção inglesa saiu na frente logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Foi marcado pênalti e, inicialmente, Harry Kane parou no goleiro Livakovic. O VAR, no entanto, mandou a cobrança voltar e o atacante dessa vez não perdoou. 1 a 0.
Valente, a Croácia conseguiu empatar aos 36 minutos. Após roubada de bola e boa troca de passes, Baturina recebeu de Sučić e encheu o pé. O goleiro Pickford até tocou na bola, mas não evitou que ela parasse nas redes. 1 a 1.
Aos 42 minutos, os ingleses aproveitaram outra bola parada e ficaram novamente na frente. Rice cobrou escanteio e Harry Kane, de novo ele, subiu bonito para testar no gol.
Ainda na primeira etapa, Mario Pasalic mandou na área e achou Perisic, ajeitou de cabeça para Petar Musa. O camisa 26 chegou batendo e fez um belo gol para empatar novamente. 2 a 2.
SEGUNDO TEMPO
Logo aos 2 minutos do segundo tempo, mais um gol! Elliot Anderson mandou belo lançamento para Bellingham na ponta-direita. O camisa 10 invadiu a área e chutou cruzado para recolocar a Inglaterra em vantagem. 3 a 2.
Deu tempo ainda para o quarto. Em contra-ataque rápido aos 40 minutos, Saka deixou Rashford na cara do gol. O atacante do Barcelona cortou a marcação e marcou um belo gol para matar o jogo. 4 a 2 e placar final.
FICHA TÉCNICA
Inglaterra 4x2 Croácia
Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos
Local: AT&T Stadium, em Arlington
Data: 17/06/2026 (quarta)
Horário: 17h
Árbitro: Clement Turpin (França)
Assistentes: Nicolas Danos e Benjamin Pages (França)
VAR: Jerome Brisard (França)
Transmissão: TV Globo, GE TV, Sportv, CazéTV, NSports e SBT
Cartões amarelos: -
Gols: Kane 2x, Bellingham e Rashford (Inglaterra) / Baturina e Musa (Croácia)
Escalações
Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Stones (Guéhi) e O'Reilly; Rice (Morgan Rogers) e Elliot Anderson; Madueke (Saka), Bellingham (Djed Spence) e Anthony Gordon (Rashford); Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Croácia: Livakovic; Šutalo, Vušković (Marco Pašalić) e Gvardiol; Stanišić, Modric (Kovačić), Mario Pašalić (Kramarić) e Perišić; Sučić, Baturina (Vlašić) e Peta Musa (Matanović). Técnico: Zlatko Dalić.