Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Kane faz dois e Inglaterra vence a Croácia em jogaço de seis gols

Duelo europeu marcou a abertura do Grupo L da Copa do Mundo

João Grassi
Por
| Atualizada em
Harry Kane marcou dois gols contra a Croácia
Harry Kane marcou dois gols contra a Croácia - Foto: Paul ELLIS | AFP

Inglaterra e Croácia protagonizaram mais um jogaço na Copa do Mundo 2026. Nesta quarta-feira, 17, o English Team derrotou os croatas por 4 a 2 no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos, pela fase de grupos da competição.

Os gols do jogo foram marcados por Harry Kane, duas vezes, e Jude Bellingham para os ingleses, enquanto os croatas descontaram com Martin Baturina e Petar Musa.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O duelo foi válido pela primeira rodada do Grupo L, que também conta com Gana e Panamá. Estas equipes, inclusive, se enfrentam ainda nesta quarta, logo mais às 20h.

Leia Também:

COPA A TARDE

CR7 decepciona e Portugal só empata em dia histórico para o Congo
CR7 decepciona e Portugal só empata em dia histórico para o Congo imagem

COPA DO MUNDO

Com Messi e brasileiro na lista, veja hat-tricks em estreias de Copas
Com Messi e brasileiro na lista, veja hat-tricks em estreias de Copas imagem

DE MEME A PAGODÃO

Inglês de árbitro brasileiro na Copa do Mundo vira música no pagodão baiano
Inglês de árbitro brasileiro na Copa do Mundo vira música no pagodão baiano imagem

PRIMEIRO TEMPO

A seleção inglesa saiu na frente logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Foi marcado pênalti e, inicialmente, Harry Kane parou no goleiro Livakovic. O VAR, no entanto, mandou a cobrança voltar e o atacante dessa vez não perdoou. 1 a 0.

Valente, a Croácia conseguiu empatar aos 36 minutos. Após roubada de bola e boa troca de passes, Baturina recebeu de Sučić e encheu o pé. O goleiro Pickford até tocou na bola, mas não evitou que ela parasse nas redes. 1 a 1.

Aos 42 minutos, os ingleses aproveitaram outra bola parada e ficaram novamente na frente. Rice cobrou escanteio e Harry Kane, de novo ele, subiu bonito para testar no gol.

Ainda na primeira etapa, Mario Pasalic mandou na área e achou Perisic, ajeitou de cabeça para Petar Musa. O camisa 26 chegou batendo e fez um belo gol para empatar novamente. 2 a 2.

SEGUNDO TEMPO

Logo aos 2 minutos do segundo tempo, mais um gol! Elliot Anderson mandou belo lançamento para Bellingham na ponta-direita. O camisa 10 invadiu a área e chutou cruzado para recolocar a Inglaterra em vantagem. 3 a 2.

Deu tempo ainda para o quarto. Em contra-ataque rápido aos 40 minutos, Saka deixou Rashford na cara do gol. O atacante do Barcelona cortou a marcação e marcou um belo gol para matar o jogo. 4 a 2 e placar final.

Segundo gol de Harry Kane no jogo, após cobrança de escanteio
Segundo gol de Harry Kane no jogo, após cobrança de escanteio - Foto: Paul ELLIS / AFP

FICHA TÉCNICA

Inglaterra 4x2 Croácia

Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos

Local: AT&T Stadium, em Arlington

Data: 17/06/2026 (quarta)

Horário: 17h

Árbitro: Clement Turpin (França)

Assistentes: Nicolas Danos e Benjamin Pages (França)

VAR: Jerome Brisard (França)

Transmissão: TV Globo, GE TV, Sportv, CazéTV, NSports e SBT

Cartões amarelos: -

Gols: Kane 2x, Bellingham e Rashford (Inglaterra) / Baturina e Musa (Croácia)

Escalações

Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Stones (Guéhi) e O'Reilly; Rice (Morgan Rogers) e Elliot Anderson; Madueke (Saka), Bellingham (Djed Spence) e Anthony Gordon (Rashford); Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Croácia: Livakovic; Šutalo, Vušković (Marco Pašalić) e Gvardiol; Stanišić, Modric (Kovačić), Mario Pašalić (Kramarić) e Perišić; Sučić, Baturina (Vlašić) e Peta Musa (Matanović). Técnico: Zlatko Dalić.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo

Relacionadas

Mais lidas