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QUE VITÓRIA!

Gana marca no apagar das luzes e vence Panamá na Copa do Mundo

Seleção ganense aproveitou chance nos acréscimos para decidir a vitória

Lucas Vilas Boas
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Gol foi marcado aos 50 minutos do segundo tempo
Gol foi marcado aos 50 minutos do segundo tempo - Foto: COLE BURSTON / AFP

Foi no apagar das luzes que Gana venceu em sua estreia na Copa do Mundo 2026. Em jogo equilibrado contra o Panamá, ambas as seleções criaram boas chances durante os 90 minutos, mas pecaram na finalização e, somente nos acréscimos no segundo tempo, os africanos abriram o placar e decidiram o confronto com gol de Caleb Yirenkyi.

A seleção panamenha até teve mais controle de bola e criou mais chances durante a partida, mas a eficácia dos ganenses falou mais alto no duelo que, possivelmente, teve o nível técnico mais fraco do torneio até o momento. Com o resultado, Gana assumiu a segunda colocação no Grupo L, o mesmo de Inglaterra e Croácia, e saiu na frente por vaga ao mata-mata.

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O próximo compromisso, inclusive, promete decidir o primeiro colocado da chave. Os africanos enfrentam a favorita Inglaterra na próxima terça-feira, 23, às 17h, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, depois dos ingleses terem ganhado da experiente Croácia por 4 a 2 na primeira rodada.

Matéria em atualização

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