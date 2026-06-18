QUE ESTREIA!
Colômbia vence Uzbequistão e lidera grupo de Portugal na Copa do Mundo
Seleção colombiana confirma o favoritismo no último jogo da 1ª rodada
A Colômbia encerrou a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 com vitória. Em uma partida movimentada, a seleção sul-americana bateu o Uzbequistão por 3 a 1 e assumiu a liderança isolada do Grupo K.
Os colombianos abriram o placar com Daniel Muñoz, mas viram o Uzbequistão fazer história ainda no primeiro tempo. O meia Abbosbek Fayzullaev marcou o primeiro gol da seleção uzbeque em Munduais e deixou tudo igual. Pouco depois, o atacante Luis Díaz apareceu para recolocar a Colômbia em vantagem e garantir os três pontos.
Nos acréscimos da partida, o atacante Campaz, que já jogou no Grêmio, fechou a conta marcando de cabeça, aproveitando grande jogada individual de Cucho Hernández, que fez o desarme no campo de ataque e cruzou na área para sacramentar o placar: 3 a 1.
Com o resultado, a equipe colombiana chega aos três pontos e fica à frente de Portugal e República Democrática do Congo, que empataram em 1 a 1 na outra partida da chave. Já o Uzbequistão termina a rodada na lanterna e terá pela frente um desafio decisivo contra os portugueses na próxima terça-feira, 23, às 14h, no NRG Stadium, em Houston.
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O gol marcado por Fayzullaev também representa um marco importante neste Mundial: três das quatro seleções estreantes na Copas do Mundo desencantam nesta 1ª rodada da fase de grupos e balançaram as redes pela primeira vez no torneio.
Aconteceu com o Curaçau, que marcou na goleada sofrida por 7 a 1 para Alemanha, e com a Jordânia, que marcou na derrota por 2 a 1 para a Áustria. Somente Cabo Verde marcou gols, mas tenha conquistado possivelmente o maior resultado entre as equipes estreantes, segurando a favorita Espanha com o empate em 0 a 0.