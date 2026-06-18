Jogador da África do Sul é punido pela Fifa e pode ficar fora da Copa

A seleção da África do Sul terá um desfalque importante para a sequência da Copa do Mundo de 2026. O meia Themba Zwane foi punido com suspensão de três partidas pelo Comitê Disciplinar da Fifa após a expulsão na derrota por 2 a 0 para o México, na rodada de abertura do Grupo A.

Inicialmente, o jogador cumpriria apenas a suspensão automática de um jogo prevista para cartões vermelhos diretos. No entanto, a entidade máxima do futebol decidiu ampliar a punição com base no artigo 14, parágrafo 1, alínea “e”, do Código Disciplinar da Fifa, que prevê sanções mais severas para casos considerados de “jogada faltosa grave”. A decisão ainda pode ser contestada pela federação sul-africana.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Zwane recebeu o cartão vermelho aos 39 minutos do segundo tempo, após revisão do VAR conduzida pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio. Na avaliação da arbitragem, o meia levantou o braço de maneira imprudente e atingiu o rosto do defensor mexicano Roberto Alvarado durante uma disputa na entrada da área.

O técnico da África do Sul, Hugo Broos, contestou a decisão da arbitragem, embora tenha admitido a expulsão anterior de Sphephelo Sithole.

"O segundo [cartão vermelho], podemos discutir. Foi o jogador mexicano que estava bloqueando o meu jogador. É a posição do árbitro, e também temos que aceitar, mas eu não acho [que foi para vermelho], foi muito leve para dar isso como cartão vermelho", afirmou o treinador.

Além de Zwane, a seleção africana já havia perdido Sithole no início da segunda etapa. O México também terminou a partida com um jogador a menos, após a expulsão de César Montes nos acréscimos.

Com o gancho de três jogos, Zwane está fora de toda a fase de grupos e só poderá retornar em eventual classificação sul-africana para o mata-mata. A equipe busca a recuperação no Grupo A após a derrota na estreia.

Em comunicado oficial, a Fifa confirmou a punição ao atleta:

"O Comitê Disciplinar da FIFA impôs a seguinte sanção ao jogador sul-africano Themba Zwane, que foi expulso com cartão vermelho direto durante a partida da Copa do Mundo FIFA 2026, entre México e África do Sul, disputada no Estádio da Cidade do México em 11 de junho de 2026. Suspensão de 3 partidas por infração ao artigo 14, parágrafo 1, alínea e) do Código Disciplinar da FIFA. A decisão está sujeita a recurso perante o Comitê de Apelação da FIFA".