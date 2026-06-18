Astro da Costa do Marfim abre o coração em carta dedicada à irmã morta

Um dos nomes que mais chamaram atenção na estreia da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026, Yan Diomandé revelou ao público uma história marcada por dor e superação. Em uma carta emocionante publicada no site The Player's Tribune, o atacante de 19 anos homenageou a irmã caçula, Roxane, que morreu em 2025, aos 15 anos.

No texto, o jogador revisita memórias da infância em Abidjã, capital marfinense, e destaca o papel da irmã em sua trajetória no futebol. Segundo Diomandé, Roxane foi uma das poucas pessoas que mantiveram a confiança em seu potencial mesmo nos momentos mais difíceis da carreira.

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Infância

"Querida Roxane, lembra quando alguém comprou uma camisa falsa do United para mim, e eu escrevi 'Ronaldo 7' nas costas com um canetão preto? A gente não sabia o que era rico ou pobre. A gente só conhecia a felicidade."

"Lembra quando os adultos me viram jogando futebol na terra e me deram o apelido de 'Roberto Carlos' por causa da força com que eu chutava? E lembra como eu ficava secretamente com tanta raiva disso, porque o CR7 era o meu ídolo?"

"Lembra como a gente sentava e sonhava em se mudar para a França? Como a gente iria fazer compras, ter nosso próprio apartamento, e eu seria um jogador rico, com carros e uma casa grande, e você não precisaria se preocupar com nada. Você era a pessoa que sempre acreditou que eu poderia ser o próximo Cristiano, quando todos os outros riam."

Início no futebol

O atacante também relembrou o período de testes em clubes europeus, como Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos e Crystal Palace, além da frustração de precisar retornar à África após o vencimento do visto.

"Lembra quando me levaram para fazer testes no Bournemouth? No Chelsea, Rangers, Olympiacos, Crystal Palace? Eze e Olise chegaram até mim depois de um treino e disseram: 'Ei, garoto, você é muito bom.'… mas, mesmo assim, não me contrataram."

"Meu visto acabou. Meu sonho acabou. Eles me mandaram de volta para a África, e nós choramos juntos. Você foi a única que nunca deixou de acreditar. Algumas semanas depois, assinei com o Leganés, e choramos lágrimas diferentes."

Tragédia

Diomandé contou que recebeu a notícia da morte da irmã poucas semanas depois de estrear profissionalmente pelo Leganés, em uma partida contra o Real Madrid. De acordo com o jogador, Roxane morreu após alguém colocar uma substância em sua bebida durante uma festa.

"Isso foi na época em que eu ainda tinha emoções. Agora, eu não sinto nada. É como se eu nem fosse humano. Desde que você morreu, eu sou só um vazio."

"Acho que nem derramei uma lágrima no dia em que me disseram que você tinha partido. Eu só estava em choque. Foi algumas semanas depois da minha estreia pelo Leganés. Quem estreia aos 18 anos contra o Real Madrid? Era loucura demais."

"Era um sonho… e então virou um pesadelo. Alguém ficava me ligando de casa. Eu estava irritado. Eu não entendia por que continuavam me ligando. Atendi, e eles nem suavizaram. Você sabe como é lá em casa. Sem emoção. Só..."

"'Sua irmã se foi.'

''O quê?'

'Ela morreu.'

'Do que você está falando?'"

"'Alguém colocou alguma coisa na bebida dela em uma festa, e ela nunca mais acordou. Ela se foi.'"

"Você tinha 15 anos."

Sem respostas sobre o caso, o atacante afirmou que encontrou no futebol uma forma de manter viva a memória da irmã.

"Eu nunca tive nenhuma resposta. Não sei se quero saber o porquê. Talvez tenha sido inveja. Talvez seja apenas algo que acontece no nosso país. Talvez eu pudesse ter te protegido. Eu não sei…"

"Eu tento confiar no plano de Deus. É tudo que posso fazer. Eu não tento esquecer, porque sei que não vou esquecer. Tudo que posso fazer é usar a dor para trabalhar mais duro, e para fazer tudo que sonhamos. Escrevi isso porque não consigo falar sobre isso."

"Escrevi isso porque quero que você saiba que vou garantir que você continue viva. Vou garantir que todos conheçam o seu nome. O mundo inteiro."

"Tudo que faço em um campo de futebol é por você."

"Vou fazer o que você previu, eu juro. Antes mesmo de eu ter chuteiras de verdade, você dizia para todo mundo: 'Meu irmão vai ser o melhor do mundo.'"

"Vou provar que você estava certa, ou vou morrer tentando."

"Seu irmão, Yan…"

Revelado pelo Leganés, Diomandé atualmente defende o RB Leipzig, da Alemanha. Na estreia da Costa do Marfim na Copa do Mundo, o atacante foi eleito o melhor jogador da partida na vitória por 1 a 0 sobre o Equador.