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COPA DO MUNDO

Álbum da Copa do Mundo é atualizado com figurinhas de Neymar e Endrick

Serão lançados 120 adesivos dos convocados para o Mundial que não estavam na tiragem original

Luiza Nascimento
Por
Álbum da Copa de 2026
Álbum da Copa de 2026 - Foto: Divulgação/Panini

O álbum da Copa do Mundo 2026 receberá um pack de 120 novas figurinhas, disponibilizadas pela editora Panini. Entre os adesivos estão cromos de Neymar, Endrick e outros jogadores convocados para o Mundial que não estavam presentes na tiragem original.

Serão cinco atletas brasileiros que vão substituir João Pedro, Éder Militão, Rodrygo, Bento Estêvão, que ficaram fora da competição.

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Além dos atacantes, estão incluídos:

  • goleiro Weverton;
  • lateral-esquerdo Alex Sandro;
  • centroavante Igor Thiago.

O pacote já está disponível para compra por R$ 119,90, no entanto, o início das entregas está previsto apenas para a segunda quinzena de julho, ou seja, próximo ao final no Mundial, previsto para ocorrer em 19 de julho. O kit é composto por seis cartelas com 20 figurinhas cada.

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Álbum de 2026

O álbum de figurinhas da Copa 2026 é o maior da história dos mundiais com 112 páginas. No total, são 980 cromos, sendo 68 especiais e cada pacote custa R$ 7, com sete figurinhas cada.

Outros nomes inclusos na atualização estão o goleiro Manuel Neuer, da Alemanha, o zagueiro espanhol Pau Cubarsí.

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Tags

copa do mundo Endrick neymar

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