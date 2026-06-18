COPA DO MUNDO
Álbum da Copa do Mundo é atualizado com figurinhas de Neymar e Endrick
Serão lançados 120 adesivos dos convocados para o Mundial que não estavam na tiragem original
O álbum da Copa do Mundo 2026 receberá um pack de 120 novas figurinhas, disponibilizadas pela editora Panini. Entre os adesivos estão cromos de Neymar, Endrick e outros jogadores convocados para o Mundial que não estavam presentes na tiragem original.
Serão cinco atletas brasileiros que vão substituir João Pedro, Éder Militão, Rodrygo, Bento Estêvão, que ficaram fora da competição.
Além dos atacantes, estão incluídos:
- goleiro Weverton;
- lateral-esquerdo Alex Sandro;
- centroavante Igor Thiago.
O pacote já está disponível para compra por R$ 119,90, no entanto, o início das entregas está previsto apenas para a segunda quinzena de julho, ou seja, próximo ao final no Mundial, previsto para ocorrer em 19 de julho. O kit é composto por seis cartelas com 20 figurinhas cada.
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Álbum de 2026
O álbum de figurinhas da Copa 2026 é o maior da história dos mundiais com 112 páginas. No total, são 980 cromos, sendo 68 especiais e cada pacote custa R$ 7, com sete figurinhas cada.
Outros nomes inclusos na atualização estão o goleiro Manuel Neuer, da Alemanha, o zagueiro espanhol Pau Cubarsí.