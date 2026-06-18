COPA DO MUNDO
Após 92 anos, Brasil terá novidade no uniforme contra Haiti pela Copa
Seleção Brasileira volta a jogar pelo Mundial na sexta-feira, 19
Após 92 anos da última utilização, a Seleção Brasileira terá meiões pretos como parte do seu uniforme em uma partida de Copa do Mundo. Isso não acontecia desde o torneio de 1934, na Itália.
No jogo contra o Haiti, o segundo da Copa do Mundo 2026, o Brasil entrará em campo com camisa azul, calção e meiões pretos. O padrão será o mesmo da vitória de 2 a 1 sobre o Egito, último amistoso de preparação antes do Mundial.
Os meiões pretos foram usado apenas em três jogos da Amarelinha na história das Copas, dois em 1930 e um na edição de 1934. A novidade faz parte da nova coleção da fornecedora esportiva Nike, que trouxe a cor para a parte inferior dos uniformes.
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Histórico com meiões pretos
Quando utilizou meiões pretos em Copas do Mundo, o Brasil enfrentou Iugoslávia (derrota por 2 a 1) e Bolívia (vitória por 4 a 0) em 1930, além da Espanha (derrota por 3 a 1 e eliminação) no ano de 1934.
Brasil vs Haiti
Sem Neymar, a Seleção Brasileira volta a jogar na sexta-feira, 19, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O duelo é válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.