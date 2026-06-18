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COPA DO MUNDO

Em dia histórico, meia africano chora, encerra jejum e honra o pai

Teboho Mokoena marcou o gol da África do Sul contra a Tchéquia

João Grassi
Por
Teboho Mokoena
Teboho Mokoena - Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O dia 18 de junho de 2026 entrou para sempre na memória de Teboho Mokoena. Nesta quinta-feira, o meia da África do Sul viveu uma montanha-russa de emoções antes e durante o empate por 1 a 1 com a Tchéquia, pelo Grupo A da Copa do Mundo 2026.

Antes do início da partida, Mokoena não conseguiu segurar as lágrimas enquanto ouvia o hino sul-africano. A carga emocional aumentou ainda mais ao longo do jogo, quando ele assumiu a responsabilidade em uma cobrança de pênalti e marcou o gol da equipe africana.

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A atuação também carrega um significado especial fora de campo. O atleta dá sequência a uma história familiar marcante em Copas do Mundo: seu pai, Aaron Mokoena, foi capitão da África do Sul no Mundial de 2010, disputado no próprio país.

Após a partida, o técnico Hugo Broos destacou a importância do meia para a equipe e valorizou sua entrega, especialmente em um cenário de alta pressão. “Teboho é um jogador muito bom. É difícil controlar as emoções em jogos como esses de Copa do Mundo. Ele oferece muito para o time e é muito dedicado em campo”, afirmou.

Jejum encerrado

O gol de pênalti de Mokoena, aos 37 minutos do segundo tempo, marcou o fim do jejum da África do Sul de quase duas décadas. Desde 2010, quando sediou e disputou pela última vez o Mundial, os Bafana Bafana não marcavam na competição.

Teboho Mokoena marcou o gol histórico da África do Sul
Teboho Mokoena marcou o gol histórico da África do Sul - Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

África do Sul na Copa do Mundo

Com o empate, os sul-africanos conquistaram seu primeiro ponto na competição, depois de ter sido derrotada pelo México por 2 a 0 na estreia. Agora, a equipe chega à rodada final da fase de grupos ainda com chances de avançar.

O próximo compromisso será contra a Coreia do Sul, na quarta-feira, em Monterrey, no México. Uma vitória pode garantir a classificação tanto pela segunda colocação do grupo quanto entre os melhores terceiros colocados do torneio.

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