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COPA A TARDE

Veja os recordes quebrados e melhores momentos da 1ª rodada da Copa

De Messi e Mbappé a países estreantes, a primeira rodada entregou todo tipo de emoções

Marina Branco
Por
Messi na Copa do Mundo
Messi na Copa do Mundo - Foto: FIFA

A primeira rodada da Copa do Mundo chegou ao fim - e já mostrou o quanto esse Mundial será histórico. Com recordes quebrados, estreias inesquecíveis e grandes heróis, os jogos que aconteceram entre 11 e 17 de junho começaram a Copa apresentando o novo formato em alto estilo.

Nas 24 partidas iniciais do torneio, teve hat-trick histórico de Lionel Messi, recorde de Kylian Mbappé, atuação heroica de Vozinha contra a Espanha, gols inéditos de República Democrática do Congo, Uzbequistão e Jordânia, além de empates arrancados no fim e vitórias decididas nos acréscimos, emocionando todo fã de futebol.

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1. Messi se torna artilheiro das Copas

O primeiro lugar não poderia ser de ninguém além dele - Lionel Messi abriu sua Copa ampliando uma carreira já histórica. Contra a Argélia, em Kansas City, o camisa 10 argentino marcou três vezes, comandou a vitória por 3 a 0 e deixou o campo ovacionado após uma exibição de controle, precisão e frieza na finalização.

Com o hat-trick, Messi chegou a 16 gols em Copas do Mundo e igualou Miroslav Klose como maior artilheiro da história do torneio. O feito recolocou o argentino no centro da competição e provou que ainda pode decidir uma Copa no mais alto nível, liderando a atual campeã.

Messi na Copa do Mundo
Messi na Copa do Mundo - Foto: FIFA

2. Mbappé vira maior artilheiro da França

Mas, se alguém ameaça o recorde de Messi, tem nome e minutos nessa Copa. Kylian Mbappé marcou duas vezes na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, em East Rutherford, e chegou a 58 gols pela seleção, superando Olivier Giroud como maior artilheiro da história francesa.

Em uma estreia contra um adversário físico e competitivo, o camisa 10 francês reforçou o peso da França entre as favoritas e se aproximou ainda mais da briga pelo topo da artilharia, acumulando 14 gols até aqui.

Mbappé na Copa do Mundo
Mbappé na Copa do Mundo - Foto: FIFA

3. Vozinha fecha o gol contra a Espanha

Mas nem só de recordes vive uma Copa, e a de 2026 já tem um de seus principais heróis improváveis. Cabo Verde estreou em Copas do Mundo segurando a atual campeã europeia, empatando em 0 a 0 com a Espanha, em Atlanta, com um protagonista claro: Vozinha.

Aos 40 anos, o goleiro fez sete defesas, comandou a área e virou o rosto de uma das grandes surpresas da rodada. A atuação tornou Vozinha o goleiro mais velho a não sofrer gols em uma estreia de Copa. Além disso, Cabo Verde cometeu apenas uma falta durante toda a partida, marca defensiva inédita desde 1966.

Vozinha na Copa do Mundo
Vozinha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

4. Curaçao faz gol na Alemanha

Curaçao perdeu por 7 a 1 para a Alemanha, mas viveu um momento que ficará guardado em sua estreia histórica em Copas. Aos 21 minutos, Livano Comenencia aproveitou sobra na entrada da área, finalizou com desvio e venceu Manuel Neuer, marcando o primeiro gol da história de Curaçao em Mundiais.

Por alguns minutos, a pequena seleção caribenha esteve empatada com uma potência tetracampeã mundial. O placar final foi pesado, mas o gol de Comenencia entrou para a memória de Curaçao e motivou a comemoração cheia de amor e admiração feita pela torcida ao apito final.

Curaçao contra a Alemanha na Copa do Mundo
Curaçao contra a Alemanha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

5. Kane iguala Lineker em Copas

Junto a Argentina e França, a Inglaterra também viu seu capitão entrar para a história. Harry Kane marcou dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, em Dallas, e igualou Gary Lineker como maior artilheiro inglês em Copas do Mundo, com dez gols.

Kane abriu o placar em cobrança de pênalti e voltou a marcar de cabeça, após escanteio. A partida ainda teve recorde europeu de Jude Bellingham, reforçando a combinação inglesa entre experiência e juventude.

Harry Kane e Jude Bellingham na Copa do Mundo
Harry Kane e Jude Bellingham na Copa do Mundo - Foto: FIFA

6. Primeiros gols em Copas

RD Congo

Em meio a uma Copa tão renovada e cheia de revelações, a República Democrática do Congo voltou à Copa depois de 52 anos e enfim celebrou seu primeiro gol na história do torneio. O responsável foi Yoane Wissa, que cabeceou para empatar contra Portugal, em Houston.

Após escanteio cobrado por Arthur Masuaku, Wissa testou firme e venceu Diogo Costa. O gol deu ao país não apenas sua primeira bola na rede em Mundiais, mas também seu primeiro ponto. Para uma seleção que havia disputado a Copa de 1974 ainda como Zaire e saído sem marcar, o lance foi a história sendo escrita em frente aos torcedores.

RD Congo contra Portugal na Copa do Mundo
RD Congo contra Portugal na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Uzbequistão

Junto à RD Congo, o Uzbequistão perdeu por 3 a 1 para a Colômbia, mas saiu da estreia com um marco histórico. Abbosbek Fayzullaev marcou o primeiro gol do país em Copas do Mundo, na Cidade do México. Após jogada pela lateral e chute desviado na trave, o jovem atacante reagiu rápido e mergulhou para cabecear, vencendo Camilo Vargas.

Primeiro gol do Uzbequistão na Copa do Mundo
Primeiro gol do Uzbequistão na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Jordânia

Outro gol emocionante por seu ineditismo foi o da Jordânia, saindo dos pés de Ali Olwan contra a Áustria, em Santa Clara. Ele recebeu lançamento de Noor Al-Rawabdeh após perda de bola adversária, arrancou pela esquerda e finalizou rasteiro na trave oposta. A Áustria venceu por 3 a 1, mas o gol teve peso nacional para a Jordânia, que começou marcando na Copa.

Primeiro gol da Jordânia na Copa do Mundo
Primeiro gol da Jordânia na Copa do Mundo - Foto: FIFA

7. Canadá faz primeiro ponto em Copas

Assim como a RD Congo, o Canadá também conseguiu um feito histórico, e Cyle Larin precisou de apenas dois minutos em campo para fazer isso. O atacante entrou aos 76 minutos contra a Bósnia e Herzegovina, em Toronto, e logo aproveitou desvio de Promise David para girar e finalizar, garantindo o empate.

O gol deu ao Canadá seu primeiro ponto em uma Copa do Mundo masculina. Diante da torcida local, o gol mostrou a importância do banco de reservas de Jesse Marsch, que ainda deve ser muito utilizado.

Primeiro ponto do Canadá na Copa do Mundo
Primeiro ponto do Canadá na Copa do Mundo - Foto: FIFA

8. Gol contra dá ponto histórico ao Catar

Por vezes, no entanto, o herói é de outra nacionalidade. A Suíça vencia o Catar por 1 a 0 em Santa Clara e parecia controlar a partida, apesar das 26 finalizações desperdiçadas.

Aos 94 minutos, porém, Miro Muheim tentou cortar cruzamento de Homam Ahmed, pressionado por Boualem Khoukhi, e cabeceou contra o próprio gol. Foi esse empate que deu ao Catar seu primeiro ponto em uma Copa disputada fora de casa.

Empate do Catar na Copa do Mundo
Empate do Catar na Copa do Mundo - Foto: FIFA

9. Virada de Gana aos 95 minutos

Gana venceu o Panamá em um dos finais mais emocionantes da rodada. Aos 95 minutos, Brandon Thomas-Asante arrancou pela esquerda e cruzou para Caleb Yirenkyi, que apareceu no tempo certo para completar e garantir os três pontos.

Virada de Gana na Copa do Mundo
Virada de Gana na Copa do Mundo - Foto: FIFA

10. Balogun faz dois e quebra recorde dos Estados Unidos

Coanfitriões do Mundial, os Estados Unidos começaram com vitória e protagonismo de Folarin Balogun. O atacante marcou duas vezes no primeiro tempo contra o Paraguai, em Los Angeles, diante de mais de 70 mil torcedores.

Em um dos gols, recebeu passe de Christian Pulisic e acertou um forte chute de pé esquerdo no ângulo. Com a atuação, Balogun se tornou o primeiro jogador americano desde 1930 a marcar mais de um gol em uma mesma partida de Copa.

Balogun quebrando recorde dos Estados Unidos
Balogun quebrando recorde dos Estados Unidos - Foto: FIFA
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