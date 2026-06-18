Veja os recordes quebrados e melhores momentos da 1ª rodada da Copa

A primeira rodada da Copa do Mundo chegou ao fim - e já mostrou o quanto esse Mundial será histórico. Com recordes quebrados, estreias inesquecíveis e grandes heróis, os jogos que aconteceram entre 11 e 17 de junho começaram a Copa apresentando o novo formato em alto estilo.

Nas 24 partidas iniciais do torneio, teve hat-trick histórico de Lionel Messi, recorde de Kylian Mbappé, atuação heroica de Vozinha contra a Espanha, gols inéditos de República Democrática do Congo, Uzbequistão e Jordânia, além de empates arrancados no fim e vitórias decididas nos acréscimos, emocionando todo fã de futebol.

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1. Messi se torna artilheiro das Copas

O primeiro lugar não poderia ser de ninguém além dele - Lionel Messi abriu sua Copa ampliando uma carreira já histórica. Contra a Argélia, em Kansas City, o camisa 10 argentino marcou três vezes, comandou a vitória por 3 a 0 e deixou o campo ovacionado após uma exibição de controle, precisão e frieza na finalização.

Com o hat-trick, Messi chegou a 16 gols em Copas do Mundo e igualou Miroslav Klose como maior artilheiro da história do torneio. O feito recolocou o argentino no centro da competição e provou que ainda pode decidir uma Copa no mais alto nível, liderando a atual campeã.

Messi na Copa do Mundo - Foto: FIFA

2. Mbappé vira maior artilheiro da França

Mas, se alguém ameaça o recorde de Messi, tem nome e minutos nessa Copa. Kylian Mbappé marcou duas vezes na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, em East Rutherford, e chegou a 58 gols pela seleção, superando Olivier Giroud como maior artilheiro da história francesa.

Em uma estreia contra um adversário físico e competitivo, o camisa 10 francês reforçou o peso da França entre as favoritas e se aproximou ainda mais da briga pelo topo da artilharia, acumulando 14 gols até aqui.

Mbappé na Copa do Mundo - Foto: FIFA

3. Vozinha fecha o gol contra a Espanha

Mas nem só de recordes vive uma Copa, e a de 2026 já tem um de seus principais heróis improváveis. Cabo Verde estreou em Copas do Mundo segurando a atual campeã europeia, empatando em 0 a 0 com a Espanha, em Atlanta, com um protagonista claro: Vozinha.

Aos 40 anos, o goleiro fez sete defesas, comandou a área e virou o rosto de uma das grandes surpresas da rodada. A atuação tornou Vozinha o goleiro mais velho a não sofrer gols em uma estreia de Copa. Além disso, Cabo Verde cometeu apenas uma falta durante toda a partida, marca defensiva inédita desde 1966.

Vozinha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

4. Curaçao faz gol na Alemanha

Curaçao perdeu por 7 a 1 para a Alemanha, mas viveu um momento que ficará guardado em sua estreia histórica em Copas. Aos 21 minutos, Livano Comenencia aproveitou sobra na entrada da área, finalizou com desvio e venceu Manuel Neuer, marcando o primeiro gol da história de Curaçao em Mundiais.

Por alguns minutos, a pequena seleção caribenha esteve empatada com uma potência tetracampeã mundial. O placar final foi pesado, mas o gol de Comenencia entrou para a memória de Curaçao e motivou a comemoração cheia de amor e admiração feita pela torcida ao apito final.

Curaçao contra a Alemanha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

5. Kane iguala Lineker em Copas

Junto a Argentina e França, a Inglaterra também viu seu capitão entrar para a história. Harry Kane marcou dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, em Dallas, e igualou Gary Lineker como maior artilheiro inglês em Copas do Mundo, com dez gols.

Kane abriu o placar em cobrança de pênalti e voltou a marcar de cabeça, após escanteio. A partida ainda teve recorde europeu de Jude Bellingham, reforçando a combinação inglesa entre experiência e juventude.

Harry Kane e Jude Bellingham na Copa do Mundo - Foto: FIFA

6. Primeiros gols em Copas

RD Congo

Em meio a uma Copa tão renovada e cheia de revelações, a República Democrática do Congo voltou à Copa depois de 52 anos e enfim celebrou seu primeiro gol na história do torneio. O responsável foi Yoane Wissa, que cabeceou para empatar contra Portugal, em Houston.

Após escanteio cobrado por Arthur Masuaku, Wissa testou firme e venceu Diogo Costa. O gol deu ao país não apenas sua primeira bola na rede em Mundiais, mas também seu primeiro ponto. Para uma seleção que havia disputado a Copa de 1974 ainda como Zaire e saído sem marcar, o lance foi a história sendo escrita em frente aos torcedores.

RD Congo contra Portugal na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Uzbequistão

Junto à RD Congo, o Uzbequistão perdeu por 3 a 1 para a Colômbia, mas saiu da estreia com um marco histórico. Abbosbek Fayzullaev marcou o primeiro gol do país em Copas do Mundo, na Cidade do México. Após jogada pela lateral e chute desviado na trave, o jovem atacante reagiu rápido e mergulhou para cabecear, vencendo Camilo Vargas.

Primeiro gol do Uzbequistão na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Jordânia

Outro gol emocionante por seu ineditismo foi o da Jordânia, saindo dos pés de Ali Olwan contra a Áustria, em Santa Clara. Ele recebeu lançamento de Noor Al-Rawabdeh após perda de bola adversária, arrancou pela esquerda e finalizou rasteiro na trave oposta. A Áustria venceu por 3 a 1, mas o gol teve peso nacional para a Jordânia, que começou marcando na Copa.

Primeiro gol da Jordânia na Copa do Mundo - Foto: FIFA

7. Canadá faz primeiro ponto em Copas

Assim como a RD Congo, o Canadá também conseguiu um feito histórico, e Cyle Larin precisou de apenas dois minutos em campo para fazer isso. O atacante entrou aos 76 minutos contra a Bósnia e Herzegovina, em Toronto, e logo aproveitou desvio de Promise David para girar e finalizar, garantindo o empate.

O gol deu ao Canadá seu primeiro ponto em uma Copa do Mundo masculina. Diante da torcida local, o gol mostrou a importância do banco de reservas de Jesse Marsch, que ainda deve ser muito utilizado.

Primeiro ponto do Canadá na Copa do Mundo - Foto: FIFA

8. Gol contra dá ponto histórico ao Catar

Por vezes, no entanto, o herói é de outra nacionalidade. A Suíça vencia o Catar por 1 a 0 em Santa Clara e parecia controlar a partida, apesar das 26 finalizações desperdiçadas.

Aos 94 minutos, porém, Miro Muheim tentou cortar cruzamento de Homam Ahmed, pressionado por Boualem Khoukhi, e cabeceou contra o próprio gol. Foi esse empate que deu ao Catar seu primeiro ponto em uma Copa disputada fora de casa.

Empate do Catar na Copa do Mundo - Foto: FIFA

9. Virada de Gana aos 95 minutos

Gana venceu o Panamá em um dos finais mais emocionantes da rodada. Aos 95 minutos, Brandon Thomas-Asante arrancou pela esquerda e cruzou para Caleb Yirenkyi, que apareceu no tempo certo para completar e garantir os três pontos.

Virada de Gana na Copa do Mundo - Foto: FIFA

10. Balogun faz dois e quebra recorde dos Estados Unidos

Coanfitriões do Mundial, os Estados Unidos começaram com vitória e protagonismo de Folarin Balogun. O atacante marcou duas vezes no primeiro tempo contra o Paraguai, em Los Angeles, diante de mais de 70 mil torcedores.

Em um dos gols, recebeu passe de Christian Pulisic e acertou um forte chute de pé esquerdo no ângulo. Com a atuação, Balogun se tornou o primeiro jogador americano desde 1930 a marcar mais de um gol em uma mesma partida de Copa.