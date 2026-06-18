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HOME > COPA DO MUNDO

'POTENCIAL TREMENDO'

Liverpool anuncia contratação de atacante da Espanha na Copa do Mundo

Jogador chega ao clube por 40 milhões de euros, equivalente a R$ 237,7 milhões

Gustavo Nascimento
Por
Lamine Yamal, craque da Espanha, cumprimenta Victor Munoz, nova contratação do Liverpool
Lamine Yamal, craque da Espanha, cumprimenta Victor Munoz, nova contratação do Liverpool - Foto: Florencia Tan Jun | Getty Images via AFP

O Liverpool anunciou, nesta quinta-feira, 18, a contratação de um jovem atacante que foi convocado pela Espanha para a Copa do Mundo de 2026. Trata-se do ponta Victor Muñoz, de 22 anos, que se destacou com a camisa do Osasuna na última temporada.

Os Reds precisaram desembolsar 40 milhões de euros (R$ 237,7 milhões) para tirar o jogador do Osasuna. No entanto, 50% deste valor ficará com o Real Madrid, clube que revelou Muñoz.

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Na temporada 2025/26, Muñoz marcou sete gols e serviu os companheiros com cinco assistências, o que o credenciou a ser convocado para a seleção espanhola nos amistosos da Data Fifa de março. Na ocasião, ele jogou dois jogos e marcou um dos gols na vitória por 3 a 0 contra a Sérvia.

As exibições foram suficientes para chamar a atenção do técnico Luis De La Fuente, que apostou no jovem jogador para a disputa da Copa do Mundo. No programa “Los Desayunos”, da RTVE, o treinador da seleção justificou a convocação de Víctor Muñoz.

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Acho que ele é um rapaz com um potencial futebolístico tremendo e demonstrou, com a seleção nacional, no mais alto nível internacional, que está pronto para competir nesse nível também.

Luís De La Fuente - Treinador da Espanha

Liverpool de olho na próxima temporada

Depois de uma temporada abaixo das expectativas, o Liverpool demitiu o treinador holandês Arne Slot, que havia sido campeão da Premier League em 2024/25.

Para o lugar dele, a diretoria optou pela contratação do espanhol Andoni Iraola, que levou o Bournemouth à sexta colocação do Campeonato Inglês, sendo essa a melhor campanha da história do clube na competição. Uma das principais peças da equipe treinada por Iraola na reta final da última temporada foi o brasileiro Rayan.

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Em meio à reformulação da equipe, Victor Muñoz foi a primeira contratação feita desde a chegada do treinador. No entanto, os Reds já haviam fechado uma outra contratação na janela de inverno da última temporada: o zagueiro francês Jeremy Jacquet, de 20 anos, que pertencia ao Rennes.

Apesar de ter sido comprado no início de 2026, o jogador só chegou ao Liverpool após o término da temporada.

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