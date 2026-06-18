"Endrick é muito paciente", afirma Ancelotti antes de Brasil x Haiti

Carlo Ancelotti falou sobre possíveis mudanças na Seleção Brasileira em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 18, na véspera da partida contra o Haiti, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Em meio aos questionamentos, o treinador comentou a possibilidade de escalar Endrick no duelo.



“Temos que colocar Endrick no momento correto. Vamos esperar um pouco. Vai ser importante”, iniciou ele.



O italiano ainda valorizou a qualidade do atacante de 19 anos, destacando que Endrick é um jogador com projeção de estar nas próximas Copas do Mundo.

Endrick é um talento do futebol brasileiro para essa e para a próxima Copa do Mundo. Ele é paciente, não tem pressa. É muito maduro para sua idade e também conta com o apoio da família dele, sempre por perto, que é um aspecto importante para um jovem. Carlo Ancelotti - Treinador da Seleção Brasileira

Poucas oportunidades

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Convocado por Ancelotti pela primeira vez em março deste ano, Endrick tem tido uma minutagem reduzida em relação aos concorrentes do ataque. Nos amistosos daquela Data Fifa, o jogador não saiu do banco de reservas contra a França e jogou somente 20 minutos contra a Croácia, que foram suficientes para ele sofrer um pênalti e dar uma assistência.



Depois disso, ele conseguiu jogar os segundos tempos dos amistosos contra Panamá e Egito, jogo em que ele foi fundamental ao marcar o gol da vitória do Brasil.

Mesmo assim, Endrick não ganhou a confiança de Ancelotti para começar como titular contra o Marrocos, jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo. Na ocasião, ele não chegou a sair do banco de reservas. Ao lado de Neymar, ele foi flagrado pelas câmeras fazendo um desabafo: “É isso, né, pai? Se eu pudesse, eu entrava”.



Igor Thiago começou como titular na posição, cedendo o lugar para Matheus Cunha no segundo tempo.

Mudança de característica

Durante a entrevista coletiva desta quinta-feira, Ancelotti comentou as principais diferenças entre os concorrentes para o centro do ataque da Seleção.



“Matheus Cunha é mais associativo, tem mais qualidade de segundo atacante do que de referência, algo que o Igor Thiago tem. Ele é forte, é muito agressivo. Endrick não é nem um, nem outro. Endrick é um talento extraordinário”, explicou o treinador.