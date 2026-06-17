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COPA DO MUNDO

Lula diz que gostaria de "contratar" Messi para a Seleção Brasileira

Presidente brincou sobre a grande atuação do argentino na estreia da Copa do Mundo

João Grassi
Por
Lionel Messi
Lionel Messi - Foto: JUAN MABROMATA | AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma brincadeira, nesta quarta-feira, 17, ao comentar o desempenho de Lionel Messi na estreia da Copa do Mundo 2026. Impressionado com a atuação do argentino, o petista afirmou em tom descontraído que pensou em "contratá-lo" para a Seleção Brasileira.

A fala aconteceu um dia após a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. Já o Brasil não teve o mesmo desempenho na primeira rodada e ficou no empate por 1 a 1 com o Marrocos, em partida disputada no último sábado, 13.

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Eu estava pensando em contratar o Messi para jogar no Brasil

Lula - Presidente do Brasil

Ao analisar o jogo do Brasil, Lula destacou a força do adversário africano e avaliou o equilíbrio do grupo. “Se diz que toda vez que o Brasil sai muito desacreditado, ele ganha a Copa. Vamos ver”, disse o presidente, esperançoso, após participar do G7 na França.

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Lula
Lula - Foto: Mandel NGAN / POOL | AFP

Artilharia histórica

Lionel Messi precisou de apenas uma partida na Copa do Mundo de 2026 para alcançar mais um feito histórico. Com três gols na vitória da Argentina sobre a Argélia, nesta terça-feira, 16, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, o camisa 10 chegou ao topo da artilharia do torneio.

Além de igualar o alemão Miroslav Klose, o capitão da Albiceleste deixou para trás nomes históricos do futebol mundial, como Ronaldo Nazário, que marcou 15 gols, Gerd Müller, autor de 14 tentos, e Just Fontaine, que balançou as redes 13 vezes em apenas uma edição do torneio.

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