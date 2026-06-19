Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

DEFINIDO!

Brasil está escalado com duas mudanças contra o Haiti na Copa do Mundo

Seleção Brasileira entra em campo precisando da vitória

Lucas Vilas Boas
Por
Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças no time titular do Brasil
Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças no time titular do Brasil - Foto: Rafael Rodrigues | CBF

A Seleção Brasileira está escalada para encarar o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. O técnico Carlo Ancelotti fez duas mudanças em relação ao time que empatou em 1 a 1 com Marrocos na estreia.

Dessa vez sem Igor Thiago, o Brasil terá Matheus Cunha no comando de ataque. O zagueiro Ibañez foi improvisado na lateral-direita na última partida, mas Danilo fará a função nesta sexta-feira, 19.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A Amarelinha entra em campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Leia Também:

FAKE NEWS

Jornalista é demitida após notícia falsa sobre morte do pai de Messi
Jornalista é demitida após notícia falsa sobre morte do pai de Messi imagem

COPA DO MUNDO

Estados Unidos vence a Austrália e garante classificação
Estados Unidos vence a Austrália e garante classificação imagem

COPA DO MUNDO

"É apenas mais um": Meia de Portugal é detonado por fala sobre CR7
"É apenas mais um": Meia de Portugal é detonado por fala sobre CR7 imagem

A bola rola para Brasil e Haiti a partir das 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia-EUA, e promete encaminhar uma classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. A Amarelinha somou um ponto ao empatar com Marrocos, enquanto os haitianos perderam por 1 a 0 para a Escócia e buscam pontuar pela primeira vez na competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil na copa Brasil x Haiti Copa do Mundo 2026

Relacionadas

Mais lidas