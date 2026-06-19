DEFINIDO!
Brasil está escalado com duas mudanças contra o Haiti na Copa do Mundo
Seleção Brasileira entra em campo precisando da vitória
A Seleção Brasileira está escalada para encarar o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. O técnico Carlo Ancelotti fez duas mudanças em relação ao time que empatou em 1 a 1 com Marrocos na estreia.
Dessa vez sem Igor Thiago, o Brasil terá Matheus Cunha no comando de ataque. O zagueiro Ibañez foi improvisado na lateral-direita na última partida, mas Danilo fará a função nesta sexta-feira, 19.
A Amarelinha entra em campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.
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A bola rola para Brasil e Haiti a partir das 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia-EUA, e promete encaminhar uma classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. A Amarelinha somou um ponto ao empatar com Marrocos, enquanto os haitianos perderam por 1 a 0 para a Escócia e buscam pontuar pela primeira vez na competição.