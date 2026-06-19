COPA DO MUNDO
Estados Unidos vence a Austrália e garante classificação
Seleção mantém a primeira colocação no grupo
Principal surpresa da Copa do Mundo 2026 até aqui, a seleção norte-americana, uma das anfitriãs, fez mais uma apresentação convincente diante de sua torcida. Nesta sexta-feira, 19, os Estados Unidos venceram a Austrália por 2 a 0 e garantiram a classificação para a próxima fase.
Os gols do jogo foram marcados por Cameron Burgess (contra), aos 11 minutos do primeiro tempo, e Alex Freeman, aos 43. É a segunda vitória da equipe comandada por Mauricio Pochettino, que mantém 100% de aproveitamento na fase de grupos.
Para garantirem vaga no mata-mata da Copa, os EUA agora precisam apenas torcer por um tropeço da Turquia diante do Paraguai, em duelo marcado para 0h desta sexta, 20.
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FICHA TÉCNICA
- Estados Unidos 2 x 0 Austrália
- Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos
- Local: Lumen Field, Seattle
- Data: 19/06/2026 (sexta)
- Horário: 16h
- Árbitro: Felix Zwayer (Alemanha)
- Assistentes: Robert Kempter e Christian Dietz (Alemanha)
- VAR: Bastian Dankert (Alemanha)
- Transmissão: CazéTV
- Cartões amarelos: Robinson (EUA) / Bos e Circati (Austrália)
- Gols: Burgess (contra) e Freeman (EUA)
Escalações
Estados Unidos: Freese; Dest, Richards, Robinson, Ream e Freeman; Adams, McKennie e Tllman; Pepi e Balogun.
Austrália: Beach; Circati, Italiano, Bos, Souttar e Burgess; Oneill, Okon-Engstler; Leckie, Toure e Velupillay.