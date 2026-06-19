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COPA DO MUNDO

Estados Unidos vence a Austrália e garante classificação

Seleção mantém a primeira colocação no grupo

João Grassi
Por
Estados Unidos x Austrália
Estados Unidos x Austrália - Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Principal surpresa da Copa do Mundo 2026 até aqui, a seleção norte-americana, uma das anfitriãs, fez mais uma apresentação convincente diante de sua torcida. Nesta sexta-feira, 19, os Estados Unidos venceram a Austrália por 2 a 0 e garantiram a classificação para a próxima fase.

Os gols do jogo foram marcados por Cameron Burgess (contra), aos 11 minutos do primeiro tempo, e Alex Freeman, aos 43. É a segunda vitória da equipe comandada por Mauricio Pochettino, que mantém 100% de aproveitamento na fase de grupos.

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Para garantirem vaga no mata-mata da Copa, os EUA agora precisam apenas torcer por um tropeço da Turquia diante do Paraguai, em duelo marcado para 0h desta sexta, 20.

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Estados Unidos x Austrália
Estados Unidos x Austrália - Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

FICHA TÉCNICA

  • Estados Unidos 2 x 0 Austrália
  • Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos
  • Local: Lumen Field, Seattle
  • Data: 19/06/2026 (sexta)
  • Horário: 16h
  • Árbitro: Felix Zwayer (Alemanha)
  • Assistentes: Robert Kempter e Christian Dietz (Alemanha)
  • VAR: Bastian Dankert (Alemanha)
  • Transmissão: CazéTV
  • Cartões amarelos: Robinson (EUA) / Bos e Circati (Austrália)
  • Gols: Burgess (contra) e Freeman (EUA)

Escalações

Estados Unidos: Freese; Dest, Richards, Robinson, Ream e Freeman; Adams, McKennie e Tllman; Pepi e Balogun.

Austrália: Beach; Circati, Italiano, Bos, Souttar e Burgess; Oneill, Okon-Engstler; Leckie, Toure e Velupillay.

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