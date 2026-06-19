Há 1 ano sem marcar pelo Brasil, Raphinha é respaldado por Ancelotti

Considerado um dos melhores jogadores do mundo quando atua pelo Barcelona, Raphinha ainda não conseguiu assumir o mesmo protagonismo com a camisa da Seleção Brasileira. O atacante, inclusive, foi um dos mais criticados após o empate do Brasil diante do Marrocos, na partida de estreia da Copa do Mundo de 2026.

O desempenho abaixo do esperado pela Seleção Brasileira, quando comparado ao nível apresentado pelo clube espanhol, fica evidenciado pelo fato de que, desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando do Brasil, Raphinha ainda não marcou nenhum gol. A última vez que o atacante balançou as redes foi no dia 20 de março de 2025, quando abriu caminho para a vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, nas Eliminatórias — há mais de um ano.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar disso, Raphinha é respaldado pelo técnico italiano, que o vê como um dos melhores jogadores do mundo e pede confiança ao atacante, mesmo diante do jejum de gols sob seu comando.

Ele tem toda a confiança do mundo, pois é um dos melhores jogadores do mundo Carlo Ancelotti - técnico do Brasil

“Acho que o Raphinha pode jogar em todas as posições do ataque. Sua história diz isso. Começou na direita com o Bielsa, no Leeds, começou no Barcelona pela direita, depois foi para a esquerda e jogou sempre muito bem. Vai jogar muito bem aqui também. Temos que ser calmos, pacientes e dar confiança para ele”, declarou Ancelotti, que, na tentativa de potencializar o desempenho do jogador, já o escalou em diferentes funções no setor ofensivo.

Com a confiança depositada por Carlo Ancelotti, Raphinha terá mais uma chance de se provar pela Seleção Brasileira nesta sexta-feira, 19, às 21h30, contra o Haiti, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, podendo encerrar um jejum de 456 dias sem marcar gols com a Amarelinha.