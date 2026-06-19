COPA DO MUNDO
Há 1 ano sem marcar pelo Brasil, Raphinha é respaldado por Ancelotti
Técnico italiano mantém confiança em Raphinha mesmo diante da seca de gols
Considerado um dos melhores jogadores do mundo quando atua pelo Barcelona, Raphinha ainda não conseguiu assumir o mesmo protagonismo com a camisa da Seleção Brasileira. O atacante, inclusive, foi um dos mais criticados após o empate do Brasil diante do Marrocos, na partida de estreia da Copa do Mundo de 2026.
O desempenho abaixo do esperado pela Seleção Brasileira, quando comparado ao nível apresentado pelo clube espanhol, fica evidenciado pelo fato de que, desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando do Brasil, Raphinha ainda não marcou nenhum gol. A última vez que o atacante balançou as redes foi no dia 20 de março de 2025, quando abriu caminho para a vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, nas Eliminatórias — há mais de um ano.
Apesar disso, Raphinha é respaldado pelo técnico italiano, que o vê como um dos melhores jogadores do mundo e pede confiança ao atacante, mesmo diante do jejum de gols sob seu comando.
Ele tem toda a confiança do mundo, pois é um dos melhores jogadores do mundoCarlo Ancelotti - técnico do Brasil
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“Acho que o Raphinha pode jogar em todas as posições do ataque. Sua história diz isso. Começou na direita com o Bielsa, no Leeds, começou no Barcelona pela direita, depois foi para a esquerda e jogou sempre muito bem. Vai jogar muito bem aqui também. Temos que ser calmos, pacientes e dar confiança para ele”, declarou Ancelotti, que, na tentativa de potencializar o desempenho do jogador, já o escalou em diferentes funções no setor ofensivo.
Com a confiança depositada por Carlo Ancelotti, Raphinha terá mais uma chance de se provar pela Seleção Brasileira nesta sexta-feira, 19, às 21h30, contra o Haiti, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, podendo encerrar um jejum de 456 dias sem marcar gols com a Amarelinha.