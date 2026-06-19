Técnico do Haiti comemora ausência de Neymar na Seleção Brasileira

Em fase final de recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha, Neymar Jr. não viajou com a delegação brasileira e será desfalque na partida contra o Haiti, nesta sexta-feira, 19, às 21h30, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.



Embora fosse improvável, havia a expectativa de que o camisa 10 pudesse ao menos figurar no banco de reservas. No entanto, o craque permaneceu em Nova Jersey para otimizar a etapa final de seu processo de recuperação. Quem comemorou sua ausência foi o técnico da seleção haitiana.

Segundo Sébastien Migné, o Haiti tentará aproveitar o desfalque de Neymar para buscar um resultado histórico. O treinador afirmou que vê a ausência do astro brasileiro como um sinal positivo. No Mundial de 2022, quando integrava a comissão técnica de Camarões como auxiliar, ele também enfrentou o Brasil sem Neymar e participou de uma vitória histórica dos camaroneses.



“Eu vejo um sinal. Há quatro anos, quando eu treinava Camarões, o Neymar não pôde jogar. Não me lembro do motivo, se foi suspensão ou lesão, então vejo isso como um sinal positivo”, declarou.

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Vamos tentar aproveitar a oportunidade (ausência de Neymar) para entrar para a história Sébastien Migné - técnico do Haiti

Sem Neymar, a seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti busca conquistar sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 diante da historicamente freguesa seleção haitiana. Em quatro confrontos contra o Brasil ao longo da história, o Haiti nunca venceu, sofreu 17 gols e balançou as redes apenas uma vez.