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Técnico do Haiti comemora ausência de Neymar na Seleção Brasileira

Sébastien Migné acredita que o Haiti pode aproveitar a chance para buscar um resultado histórico

Téo Mazzoni
Por
5. Técnico do Haiti vê ‘sinal positivo’ após ausência de Neymar
5. Técnico do Haiti vê ‘sinal positivo’ após ausência de Neymar - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Em fase final de recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha, Neymar Jr. não viajou com a delegação brasileira e será desfalque na partida contra o Haiti, nesta sexta-feira, 19, às 21h30, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

Embora fosse improvável, havia a expectativa de que o camisa 10 pudesse ao menos figurar no banco de reservas. No entanto, o craque permaneceu em Nova Jersey para otimizar a etapa final de seu processo de recuperação. Quem comemorou sua ausência foi o técnico da seleção haitiana.

Segundo Sébastien Migné, o Haiti tentará aproveitar o desfalque de Neymar para buscar um resultado histórico. O treinador afirmou que vê a ausência do astro brasileiro como um sinal positivo. No Mundial de 2022, quando integrava a comissão técnica de Camarões como auxiliar, ele também enfrentou o Brasil sem Neymar e participou de uma vitória histórica dos camaroneses.

Eu vejo um sinal. Há quatro anos, quando eu treinava Camarões, o Neymar não pôde jogar. Não me lembro do motivo, se foi suspensão ou lesão, então vejo isso como um sinal positivo”, declarou.

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Vamos tentar aproveitar a oportunidade (ausência de Neymar) para entrar para a história

Sébastien Migné - técnico do Haiti

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Sem Neymar, a seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti busca conquistar sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 diante da historicamente freguesa seleção haitiana. Em quatro confrontos contra o Brasil ao longo da história, o Haiti nunca venceu, sofreu 17 gols e balançou as redes apenas uma vez.

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