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Holanda, possível adversária do Brasil, perde jogador por concussão

Quinten Timber sofreu uma leve concussão em treino e está fora do duelo contra a Suécia

Téo Mazzoni
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Quinten Timber sofreu uma leve concussão em treino e está fora do duelo contra a Suécia
Quinten Timber sofreu uma leve concussão em treino e está fora do duelo contra a Suécia - Foto: ARIC BECKER / AFP

O meio-campista Quinten Timber está fora do próximo compromisso da Holanda na Copa do Mundo. O jogador sofreu uma concussão durante um treino realizado pela seleção nesta quinta-feira, 18, e não enfrentará a Suécia, neste sábado, 20, às 14h, pela fase de grupos.

De acordo com a Real Associação Neerlandesa de Futebol, Timber teve uma “leve concussão” após uma trombada durante a atividade. O atleta foi avaliado pelo departamento médico e imediatamente vetado da partida. A entidade confirmou a baixa do jogador para o confronto diante dos suecos, válido pela segunda rodada da competição.

Timber havia sido acionado no segundo tempo do empate contra o Japão, na estreia da Holanda na Copa do Mundo. Ele atuou por cerca de 20 minutos, sem grande destaque.

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O problema com Quinten Timber representa o segundo revés envolvendo a família na competição. Antes do Mundial, o zagueiro Jurrien Timber, irmão do meio-campista, sofreu uma lesão na virilha e acabou cortado da convocação.

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A situação preocupa a comissão técnica, já que a Holanda ocupa a terceira posição do Grupo F, com um ponto conquistado. A liderança é da Suécia, com três pontos, seguida pelo Japão, com um.

Após o duelo contra os suecos, a seleção holandesa volta a campo na quinta-feira, 25, quando enfrenta a Tunísia na última rodada da fase de grupos.

Em caso de classificação para o mata-mata, a Holanda pode cruzar o caminho do Brasil já na fase 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, dependendo da combinação de chaves.

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