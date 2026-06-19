Ancelotti faz mistério, mas Brasil terá mudanças contra o Haiti; veja

É dia de Brasil! Nesta sexta-feira, 19, às 21h30, a Seleção Brasileira entra em campo pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O adversário será o Haiti, em duelo no qual o técnico Carlo Ancelotti prometeu promover mudanças em relação à equipe titular que iniciou a partida de estreia contra o Marrocos.



Após um desempenho abaixo do esperado da única seleção pentacampeã mundial em seu primeiro compromisso no torneio, o treinador italiano admitiu, durante entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 18, que fará "alguma mudança" no onze inicial.



Apesar de não confirmar quais serão as alterações, Ancelotti garantiu que já tem a escalação definida, mas preferiu não divulgá-la porque ainda não comunicou aos jogadores quem começará a partida diante do Haiti.



"A equipe está definida na minha cabeça, mas vou comunicar aos jogadores amanhã. Agora não é o momento, mas é só por isso", afirmou o treinador italiano em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 18.

O comandante da Seleção também destacou que não vê problemas em revelar a escalação antes das partidas, já que, para ele, "futebol não tem segredo". No entanto, explicou que optou por não antecipar os nomes porque os próprios atletas ainda não foram informados.



Mesmo sem confirmar as mudanças, um dos nomes que deve aparecer entre os titulares é o lateral-direito Danilo. O jogador deve ocupar a vaga de Ibañez, que atuou improvisado no setor e teve atuação discreta no empate contra o Marrocos.



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Outras alterações também são cogitadas, como a entrada do atacante Matheus Cunha no lugar de Igor Thiago ou de Luiz Henrique na vaga de Lucas Paquetá. As definições, porém, só devem ser conhecidas horas antes da bola rolar no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, palco do confronto.



Um provável Brasil para encarar o Haiti é o seguinte: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha (Igor Thiago), Raphinha e Vinicius Jr.