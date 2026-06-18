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HOME > COPA DO MUNDO

HISTÓRICO!

México bate Coreia do Sul, faz história e é o 1º classificado da Copa

Luis Romo aproveitou falha do arqueiro Kim Seung-gyu para garantir o triunfo mexicano

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Luis Romo marcou o único gol da partida
Luis Romo marcou o único gol da partida - Foto: Divulgação | Fifa

A força da torcida fez a diferença e o México é a primeira seleção garantida no mata-mata da Copa do Mundo 2026. No Estádio de Guadalajara, os donos da casa venceram a Coreia do Sul por 1 a 0 em jogo equilibrado e se mantiveram com 100% de aproveitamento depois de estrear com vitória diante da África do Sul.

O gol da partida foi anotado por Luis Romo, em um duelo de poucas chances claras, sobretudo para a Coreia do Sul, que só conseguiu acertar sua primeira finalização na etapa final. Na ocasião, obrigou o goleiro Raúl Rangel a fazer um defesaça para evitar o empate.

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Do outro lado, o goleiro sul-coreano Kim Seung-gyu acabou comprometendo o resultado ao falhar no lance decisivo: após uma defesa parcial em cruzamento, ele não conseguiu segurar a bola e acabou deixando-a escapar dentro da área, permitindo a definição do placar.

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Liderança garantida

Com o resultado, o México chegou aos seis pontos no Grupo A e confirmou a liderança isolada da chave. A vitória deixou a seleção anfitriã em situação confortável na tabela, abrindo vantagem sobre a Coreia do Sul, que permanece na segunda colocação.

Com isso, Tchéquia e África do Sul, ambas com apenas um ponto conquistado até aqui, já não têm mais condições de alcançar os mexicanos na classificação. Mesmo que houvesse empate em pontuação na rodada final com os coreanos, o México leva vantagem no critério de confronto direto, o que assegura a primeira posição do grupo.

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Copa do Mundo 2026

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