Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

DAVI CONTRA GOLIAS?

Técnico do Haiti quer evitar "fã-clube" em campo contra Brasil na Copa

Treinador quer evitar que jogadores vejam brasileiros como "deuses"

Lucas Vilas Boas
Por
Sébastien Migné, técnico do Haiti
Sébastien Migné, técnico do Haiti - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, na Filadélfia, pela 2ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O duelo coloca frente a frente uma seleção pentacampeã mundial e outra que disputa o torneio apenas pela segunda vez em sua história, em contextos completamente diferentes dentro da competição.

Às vésperas da partida, o técnico do Haiti, Sébastien Migné, destacou o desafio emocional de preparar seus jogadores para enfrentar uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial. Segundo ele, parte do trabalho tem sido evitar que o elenco encare os brasileiros como "deuses".

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Isso é algo que estamos trabalhando há um tempo com meus jogadores. Precisamos garantir que a gente tenha os adversários certos pra nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Vou falar do meu filho, mas também de muitos outros jogadores. Eles amam o Vinicius, e amanhã vamos enfrentar esse tipo de jogador. Isso é incrível pra nós. Temos muita sorte, muitos gostariam de estar no nosso lugar. Muitos times não se classificaram pra Copa do Mundo e amanhã vamos jogar contra um dos melhores times", disse o treinador em entrevista coletiva.

Migné também ressaltou que o confronto deve servir como parâmetro de evolução para a seleção haitiana, que ainda busca se firmar em competições internacionais. Para ele, o foco está em competir em alto nível e aproveitar a experiência, sem se prender a "expectativas irreais" de resultado.

"(Contra o Brasil) vamos conseguir nos avaliar. Vamos tentar encarar o desafio, ir além. Esse é o objetivo pra amanhã. Tenho 26 jogadores no meu elenco, então preciso ser 26 pessoas diferentes, basicamente, porque é um suporte personalizado. É sobre gestão de estresse. Lembre que não temos muita experiência internacional. Alguns vão adorar o fato de estarem enfrentando (o Brasil). Cabe a mim e à minha comissão encontrar a abordagem certa. Queremos garantir que desde o início do jogo estejamos totalmente comprometidos em alcançar nossos objetivos".

Leia Também:

SHOW CANADENSE!

Astro do Canadá iguala Messi e quebra marca histórica na Copa do Mundo
Astro do Canadá iguala Messi e quebra marca histórica na Copa do Mundo imagem

COPA DO MUNDO

"Endrick é muito paciente", afirma Ancelotti antes de Brasil x Haiti
"Endrick é muito paciente", afirma Ancelotti antes de Brasil x Haiti imagem

IMAGEM FORTE!

Canadá goleia Catar em jogo marcado por lesão grave na Copa do Mundo
Canadá goleia Catar em jogo marcado por lesão grave na Copa do Mundo imagem

A participação do Haiti nesta edição da Copa marca o retorno do país ao torneio após 52 anos. Na única presença anterior, a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos, mas ficou marcada por um feito histórico ao encerrar a longa sequência sem gols sofridos do goleiro italiano Dino Zoff.

Questionado sobre a possibilidade de surpreender o Brasil, o treinador evitou projeções otimistas, mas reforçou a importância de uma atuação competitiva.

"Bom, eu acho que seria incrível para o Haiti, seria incrível também ver as celebrações se ganharmos. Quando você está tentando se tornar um treinador, você quer vencer. Mas, quando você é técnico do Haiti, você tem que sobreviver a mais desafios. E, graças ao futebol, nós podemos viver momentos lindos. Eu não quero projetar um vitória hipotética. Mas nós teremos que fazer o nosso melhor para que nós não tenhamos arrependimentos", completou.

Migné também relembrou sua experiência recente como auxiliar da seleção de Camarões na Copa do Mundo de 2022, quando a equipe africana venceu o Brasil por 1 a 0 na última rodada da fase de grupos. Na ocasião, Neymar não esteve em campo — situação que se repete agora, com o atacante novamente fora da partida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Copa do Mundo 2026

Relacionadas

Mais lidas