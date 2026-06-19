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PREJUDICADO?

Irã prepara queixa à Fifa após restrições na Copa do Mundo

Seleção iraniana critica limitações de viagem e vê prejuízo na preparação

Redação
Por Redação
Delegação iraniana reclama de restrições logísticas e afirma que preparação para a Copa do Mundo foi prejudicada
Delegação iraniana reclama de restrições logísticas e afirma que preparação para a Copa do Mundo foi prejudicada - Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

A Federação Iraniana de Futebol prepara uma reclamação formal à Fifa em razão das restrições logísticas enfrentadas pela seleção durante a Copa do Mundo de 2026. Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Guardian, a delegação foi comunicada de que só poderá desembarcar em Los Angeles, nos Estados Unidos, 24 horas antes da partida contra a Bélgica, válida pela segunda rodada do Grupo G e marcada para este domingo.

O descontentamento dos iranianos teve início logo após o empate por 2 a 2 diante da Nova Zelândia, na estreia do Mundial. Em vez de permanecer nos Estados Unidos para realizar trabalhos de recuperação e preparação para o compromisso seguinte, a equipe foi obrigada a retornar imediatamente à sua base de treinamento em Tijuana, no México.

De acordo com a publicação inglesa, dirigentes da federação solicitaram aos organizadores uma permanência maior na cidade que receberia o próximo confronto, argumentando que a medida contribuiria para uma preparação mais adequada da equipe. O pedido, entretanto, não foi aceito. Com isso, assim como ocorreu antes da estreia, a delegação iraniana terá acesso ao território norte-americano apenas dois dias depois do prazo considerado ideal pela comissão técnica.

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A situação gera preocupação adicional por causa do horário da partida contra os belgas. O confronto está programado para as 12h, no horário local de Los Angeles, obrigando a seleção a viajar apenas no sábado e reduzindo ainda mais o tempo de adaptação antes de entrar em campo.

Após a igualdade na primeira rodada, o técnico Amir Ghalenoei demonstrou insatisfação com o cenário vivido pela equipe e classificou o Irã como a seleção "mais oprimida" da Copa do Mundo. O capitão Mehdi Taremi também criticou as dificuldades enfrentadas pela delegação e afirmou que os problemas logísticos transformaram as últimas semanas em um "desastre".

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Em nota divulgada nesta sexta-feira, a Federação Iraniana reforçou sua posição e declarou que as restrições impostas à delegação "não são compatíveis com o princípio de igualdade de condições para todas as seleções participantes" e podem comprometer a preparação esportiva das equipes envolvidas.

A entidade confirmou ainda que formalizará sua insatisfação junto à Fifa pelos meios oficiais. Apesar do impasse, a federação destacou que o foco da seleção permanece voltado para o duelo contra a Bélgica, considerado fundamental para as ambições iranianas na disputa por uma vaga na próxima fase do Grupo G.

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