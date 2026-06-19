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COPA A TARDE

Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir os jogos deste domingo (21/06/2026)

Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques deste domingo, 21, na Copa do Mundo

Marina Branco
Por
Espanha na Copa do Mundo
Espanha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

A Copa do Mundo segue a todo vapor, e recebe mais jogos da segunda rodada da fase de grupos neste domingo, 21, com Tunísia x Japão, Espanha x Arábia Saudita, Bélgica x Irã, Uruguai x Cabo Verde e Nova Zelândia x Egito sendo decididos ao longo do dia.

Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os quatro jogos deste domingo, 21, na Copa do Mundo.

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Tunísia x Japão (às 1h)

Grupo F: Tunísia x Japão - Monterrey, no México - 1h em Brasília e 20h no horário local

Japão na Copa do Mundo
Japão na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Tunísia: Aymen Dahmen; Yan Valéry, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Rani Khedira, Hannibal Mejbri; Elias Achouri, Elias Saäd, Firas Chawat. Técnico: Sabri Lamouchi.

Japão: Zion Suzuki; Sugawara, Ko Itakura, Tomiyasu, Hiroki Ito; Ao Tanaka, Kamada; Ritsu Doan, Kubo, Keito Nakamura; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Desfalques

Tunísia: Hannibal Mejbri (recuperando lesão no tornozelo)

Japão: Wataru Endō (recuperando de cirurgia na perna esquerda)

Espanha x Arábia Saudita (às 13h)

Grupo H: Espanha x Arábia Saudita - Atlanta, nos EUA - 13h em Brasília e 12h no horário local

Espanha na Copa do Mundo
Espanha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal. Técnico: Luis de la Fuente.

Arábia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al-Harbi; Abdullah Al-Khaibari, Mohammed Kanno; Mohammed Abu Al-Shamat, Musab Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari; Feras Al-Buraikan. Técnico: Georgios Donis.

Desfalques

Espanha: Sem desfalques

Arábia Saudita: Sem desfalques

Bélgica x Irã (às 16h)

Grupo G: Bélgica x Irã - Los Angeles, nos EUA - 16h em Brasília e 12h no horário local

Bélgica na Copa do Mundo
Bélgica na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne; Amadou Onana, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Jérémy Doku, Romelu Lukaku. Técnico: Rudi Garcia.

Irã: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi; Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos; Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Torabi, Mohammad Mohebi; Mehdi Taremi. Técnico: Amir Ghalenoei.

Desfalques

Bélgica: Zeno Debast (lesão muscular no fêmur)

Irã: Sem desfalques

Uruguai x Cabo Verde (às 19h)

Grupo H: Uruguai x Cabo Verde - Miami, nos EUA - 19h em Brasília e 18h no horário local

Uruguai na Copa do Mundo
Uruguai na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • SBT (televisão aberta)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Uruguai: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Federico Viñas, Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Logan Costa, Pico Lopes, João Paulo Fernandes; Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte; Ryan Mendes, Jovane Cabral, Dailon Livramento. Técnico: Bubista.

Desfalques

Uruguai: Giorgian De Arrascaeta (tratando uma lesão muscular na panturrilha)

Cabo Verde: Sem desfalques

Nova Zelândia x Egito (às 22h)

Grupo G: Nova Zelândia x Egito - Vancouver, no Canadá - 22h em Brasília e 18h no horário local

Egito na Copa do Mundo
Egito na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Globo (televisão fechada)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Nova Zelândia: Max Crocombe; Tim Payne, Tyler Bindon, Nando Pijnaker, Liberato Cacace; Marko Stamenic, Joe Bell, Matthew Garbett; Sarpreet Singh, Ben Old, Chris Wood. Técnico: Darren Bazeley.

Egito: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Marwan Attia, Mohanad Lasheen; Ahmed Sayed Zizo, Emam Ashour, Omar Marmoush; Mohamed Salah. Técnico: Hossam Hassan.

Desfalques

Nova Zelândia: Ryan Thomas (lesão no tendão da coxa) e Joe Bell (lesão na panturrilha)

Egito: Sem desfalques

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Tags

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