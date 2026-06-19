VÍDEO: Lula ironiza lesões e diz que Neymar é convocado “home office"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou a situação de Neymar para a disputa da Copa do Mundo deste ano. Durante agenda em Belo Horizonte (MG) nesta sexta-feira, 19, o petista afirmou que o camisa 10 da seleção brasileira foi o “primeiro convocado home office do mundo”.

O comentário aconteceu quando Lula discursava sobre igualdade de gênero. Durante a fala, ele perguntou a uma criança se ela conhecia Marta, que foi seis vezes eleita a melhor futebolista do mundo. O menino respondeu negativamente com a cabeça. Lula, então, questionou quem que a Seleção Brasileira tem de "bom de bola" atualmente. O menino respondeu: "Neymar".

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Lula afirmou que o atacante não estava "nem jogando". O presidente, então, mencionou uma postagem que disse ter visto nas redes sociais. "Eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office. Isso eu vi na internet ontem. Eu acho que qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial: 11 Pelés".

Confira:

A situação de Neymar

O craque brasileiro foi convocado com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, sendo uma ruptura parcial das fibras musculares. Apesar de ter retornado ao treino com bola nesta semana, Neymar está fora do cofronto contra o Haiti nesta sexta e é dúvida para a última rodada da fase de grupos da Copa, que será contra a Escócia.

De acordo com a CBF, Neymar não viajará com a delegação para a Filadélfia, onde a Seleção enfrenta o Haiti. O craque já ficou fora da estreia diante de Marrocos, quando a equipe verde e amarela empatou por 1 a 1.

Ele ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final do seu processo de recuperação, fazendo uso das estruturas do hotel The Ridge e do CT de Columbia Park, onde a delegação estava hospedada.

Brasil vs Haiti

Sem Neymar, a Seleção Brasileira volta a jogar na sexta-feira, 19, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.