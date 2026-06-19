Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

CRAQUE LESIONADO

VÍDEO: Lula ironiza lesões e diz que Neymar é convocado “home office"

Camisa 10 da seleção foi convocado com lesão da panturrilha e está fora do jogo contra o Haiti

Leo Almeida
Por
Lula fez piada durante agenda em Belo Horizonte
Lula fez piada durante agenda em Belo Horizonte - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil / Vitor Silva | CBF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou a situação de Neymar para a disputa da Copa do Mundo deste ano. Durante agenda em Belo Horizonte (MG) nesta sexta-feira, 19, o petista afirmou que o camisa 10 da seleção brasileira foi o “primeiro convocado home office do mundo”.

O comentário aconteceu quando Lula discursava sobre igualdade de gênero. Durante a fala, ele perguntou a uma criança se ela conhecia Marta, que foi seis vezes eleita a melhor futebolista do mundo. O menino respondeu negativamente com a cabeça. Lula, então, questionou quem que a Seleção Brasileira tem de "bom de bola" atualmente. O menino respondeu: "Neymar".

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Lula afirmou que o atacante não estava "nem jogando". O presidente, então, mencionou uma postagem que disse ter visto nas redes sociais. "Eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office. Isso eu vi na internet ontem. Eu acho que qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial: 11 Pelés".

Confira:

A situação de Neymar

O craque brasileiro foi convocado com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, sendo uma ruptura parcial das fibras musculares. Apesar de ter retornado ao treino com bola nesta semana, Neymar está fora do cofronto contra o Haiti nesta sexta e é dúvida para a última rodada da fase de grupos da Copa, que será contra a Escócia.

De acordo com a CBF, Neymar não viajará com a delegação para a Filadélfia, onde a Seleção enfrenta o Haiti. O craque já ficou fora da estreia diante de Marrocos, quando a equipe verde e amarela empatou por 1 a 1.

Ele ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final do seu processo de recuperação, fazendo uso das estruturas do hotel The Ridge e do CT de Columbia Park, onde a delegação estava hospedada.

Brasil vs Haiti

Sem Neymar, a Seleção Brasileira volta a jogar na sexta-feira, 19, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo home office lesão Lula neymar

Relacionadas

Mais lidas