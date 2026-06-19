COPA DO MUNDO
"É apenas mais um": Meia de Portugal é detonado por fala sobre CR7
João Neves comentou papel de Cristiano Ronaldo na seleção e acabou recebendo críticas de torcedores
A declaração de João Neves após o empate de Portugal por 1 a 1 com a RD do Congo, na estreia da Copa do Mundo, gerou ampla repercussão nas redes sociais. Autor do gol português na partida, o meio-campista acabou sendo alvo de críticas de parte da torcida após comentar a presença de Cristiano Ronaldo na seleção.
Questionado sobre a importância do camisa 7 para o elenco, João Neves reconheceu a relevância da trajetória do astro português, mas destacou que ele deve ser tratado como qualquer outro jogador do grupo.
Sabemos o que Cristiano fez por nós, mas agora não é diferente de nós. É apenas mais um jogador para ajudar. Não é diferente dos demaisJoão Neves - meio-campista de Portugal
A fala dividiu opiniões entre os torcedores. Enquanto uma parte considerou a declaração uma valorização do coletivo da seleção portuguesa, outra interpretou o comentário como uma forma de minimizar a importância de Cristiano Ronaldo dentro do elenco.
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"Se Cristiano Ronaldo não existisse, vocês provavelmente nunca teriam ouvido falar de um país chamado Portugal. Então respeitem a sua lenda, apoiem-no, e vocês conquistarão tudo", postou um torcedor.
"Respeitem o maior jogador de Portugal. Corram por ele", disse um internauta.
"Respeite o seu capitão, criança. Foi ele quem fez da seleção portuguesa uma seleção que surgiu do nada", disse outro torcedor.
O debate ocorre em meio às críticas ao desempenho de Portugal na estreia e ao momento do atacante de 41 anos. Cristiano Ronaldo passou em branco na partida contra a RD do Congo e ampliou sua sequência sem gols em grandes torneios por seleções. O capitão português não balança as redes em Copas do Mundo ou Eurocopas há dez partidas.