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"É apenas mais um": Meia de Portugal é detonado por fala sobre CR7

João Neves comentou papel de Cristiano Ronaldo na seleção e acabou recebendo críticas de torcedores

Redação
Por Redação
João Neves comentou papel de CR7 na seleção e acabou recebendo críticas de torcedores nas redes sociais após empate de Portugal na estreia da Copa do Mundo.
João Neves comentou papel de CR7 na seleção e acabou recebendo críticas de torcedores nas redes sociais após empate de Portugal na estreia da Copa do Mundo. - Foto: LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A declaração de João Neves após o empate de Portugal por 1 a 1 com a RD do Congo, na estreia da Copa do Mundo, gerou ampla repercussão nas redes sociais. Autor do gol português na partida, o meio-campista acabou sendo alvo de críticas de parte da torcida após comentar a presença de Cristiano Ronaldo na seleção.

Questionado sobre a importância do camisa 7 para o elenco, João Neves reconheceu a relevância da trajetória do astro português, mas destacou que ele deve ser tratado como qualquer outro jogador do grupo.

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Sabemos o que Cristiano fez por nós, mas agora não é diferente de nós. É apenas mais um jogador para ajudar. Não é diferente dos demais

João Neves - meio-campista de Portugal

A fala dividiu opiniões entre os torcedores. Enquanto uma parte considerou a declaração uma valorização do coletivo da seleção portuguesa, outra interpretou o comentário como uma forma de minimizar a importância de Cristiano Ronaldo dentro do elenco.

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"Se Cristiano Ronaldo não existisse, vocês provavelmente nunca teriam ouvido falar de um país chamado Portugal. Então respeitem a sua lenda, apoiem-no, e vocês conquistarão tudo", postou um torcedor.

"Respeitem o maior jogador de Portugal. Corram por ele", disse um internauta.

"Respeite o seu capitão, criança. Foi ele quem fez da seleção portuguesa uma seleção que surgiu do nada", disse outro torcedor.

O debate ocorre em meio às críticas ao desempenho de Portugal na estreia e ao momento do atacante de 41 anos. Cristiano Ronaldo passou em branco na partida contra a RD do Congo e ampliou sua sequência sem gols em grandes torneios por seleções. O capitão português não balança as redes em Copas do Mundo ou Eurocopas há dez partidas.

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