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VITÓRIA BRASILEIRA!

Brasil vence Haiti com show de Matheus Cunha e lidera grupo na Copa

Seleção Brasileira garantiu vaga no mata-mata, mas ainda luta para garantir primeira posição

Lucas Vilas Boas
Por
Matheus Cunha marcou dois gols contra o Haiti
Matheus Cunha marcou dois gols contra o Haiti - Foto: Divulgação | Fifa

A Seleção Brasileira finalmente convenceu na Copa do Mundo de 2026. Na noite desta sexta-feira, 19, o Brasil derrotou o Haiti por 3 a 0, conquistou sua primeira vitória no Mundial e assumiu a liderança do Grupo C.

Titular pela primeira vez na competição, Matheus Cunha aproveitou a oportunidade deixada pela ausência de Igor Thiago e correspondeu às expectativas. Vestindo a histórica camisa 9 da Amarelinha, o atacante marcou dois gols, ambos com participação decisiva de Vinicius Júnior. O camisa 7, aliás, voltou a ser protagonista ao balançar as redes nos minutos finais da primeira etapa e encaminhar o triunfo brasileiro.

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Trajetória marcante

O grande destaque da noite foi justamente a trajetória de Matheus Cunha. Atualmente no Manchester United, o atacante brilhou na campanha do ouro olímpico conquistado pelo Brasil nos Jogos de Tóquio, em 2021, mas viveu a frustração de ficar fora da Copa do Mundo de 2022 — momento que o fez chorar em publicação feita pelo próprio atleta nas rede sociais.

Quatro anos depois, o cenário é diferente. Convocado para o Mundial de 2026, ele assumiu a responsabilidade de vestir uma das camisas mais emblemáticas da história do futebol brasileiro justamente em um Mundial

Na segunda etapa, o técnico Carlo Ancelotti aproveitou a vantagem no placar para rodar o elenco e promoveu a tão aguardada entrada de Endrick, que recebeu sua oportunidade na competição e ganhou minutos importantes. O camisa 19 até chegou a marcar, mas o gol foi bem anulado por posição de impedimento.

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LÍDER!

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DEFINIDO!

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Só depende de si

Com o resultado, o Brasil chegou aos quatro pontos e ultrapassou Marrocos no saldo de gols para assumir a liderança da chave. Mais cedo, os marroquinos haviam vencido a Escócia e ocupado provisoriamente a primeira posição.

A vitória também garantiu matematicamente a classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final. Agora, a equipe busca confirmar a liderança do grupo no confronto diante da Escócia, marcado para a próxima quarta-feira (24), às 19h, pela última rodada da fase de grupos.

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