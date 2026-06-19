Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

DO FLERTE AO HEXA!

Casal torcedor da Seleção revela que se conheceu na Copa de 2022

Casal baiano relembra "match" motivado pela Seleção Brasileira no Mundial

João Grassi
Por

Presentes na Arena Nº1 da Brahma, no bairro do Comércio, em Salvador, o casal Tifani e Chrystian vieram torcer pelo Brasil nesta sexta-feira, 19, no jogo contra o Haiti, pela fase de grupos da Copa do Mundo 2026.

Confiante, o casal acredita no hexacampeonato mundial. No entanto, Chrystian entende que o técnico Carlo Ancelotti poderia fazer mudanças pontuais no time titular da Seleção, especialmente no ataque.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“O Brasil tem condição de ganhar a Copa do Mundo. Tem que fazer algumas mudanças no time, que não está muito bem entrosado. Não tem uma tática muito bem feita, porém, elenco e peça tem. Creio que dá pra chegar longe”, iniciou

“No ataque, principalmente, colocar Endrick, tirar Raphinha. No meio de campo acho que dá pra colocar Fabinho no lugar de Casemiro”, completou.

Torcedora raíz, Tifani afirmou que também vê boas possibilidades na equipe verde e amarela. “Temos bons jogadores, a gente tem chance, sim, de chegar, porque eu sou brasileira, né? Então eu tenho que acreditar até o final. É isso aí. Tô com a seleção brasileira até o final. Sou super torcedora da Seleção”.

Leia Também:

DEFINIDO!

Brasil está escalado com duas mudanças contra o Haiti na Copa do Mundo
Brasil está escalado com duas mudanças contra o Haiti na Copa do Mundo imagem

FAKE NEWS

Jornalista é demitida após notícia falsa sobre morte do pai de Messi
Jornalista é demitida após notícia falsa sobre morte do pai de Messi imagem

COPA DO MUNDO

Teste de som no estádio pode ter revelado escalações de Brasil x Haiti
Teste de som no estádio pode ter revelado escalações de Brasil x Haiti imagem

Ligação com a Copa do Mundo

Chrystian e Tifani, inclusive, estão juntos há pouco menos de quatro anos, quando se conheceram através de um flerte nas redes sociais motivado pela estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, a vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia.

“Ele respondeu um story meu no Instagram e disse: ‘Mais bonita que o gol de Richarlison’”.

O gol em questão foi marcado pelo atacante de voleio, uma finalização de grande categoria. A cantada funcionou e foi o ‘match’ perfeito.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Copa do Mundo 2026

Relacionadas

Mais lidas