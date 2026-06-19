Casal torcedor da Seleção revela que se conheceu na Copa de 2022

Siga o A TARDE no Google

Presentes na Arena Nº1 da Brahma, no bairro do Comércio, em Salvador, o casal Tifani e Chrystian vieram torcer pelo Brasil nesta sexta-feira, 19, no jogo contra o Haiti, pela fase de grupos da Copa do Mundo 2026.

Confiante, o casal acredita no hexacampeonato mundial. No entanto, Chrystian entende que o técnico Carlo Ancelotti poderia fazer mudanças pontuais no time titular da Seleção, especialmente no ataque.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O Brasil tem condição de ganhar a Copa do Mundo. Tem que fazer algumas mudanças no time, que não está muito bem entrosado. Não tem uma tática muito bem feita, porém, elenco e peça tem. Creio que dá pra chegar longe”, iniciou

“No ataque, principalmente, colocar Endrick, tirar Raphinha. No meio de campo acho que dá pra colocar Fabinho no lugar de Casemiro”, completou.

Torcedora raíz, Tifani afirmou que também vê boas possibilidades na equipe verde e amarela. “Temos bons jogadores, a gente tem chance, sim, de chegar, porque eu sou brasileira, né? Então eu tenho que acreditar até o final. É isso aí. Tô com a seleção brasileira até o final. Sou super torcedora da Seleção”.

Ligação com a Copa do Mundo

Chrystian e Tifani, inclusive, estão juntos há pouco menos de quatro anos, quando se conheceram através de um flerte nas redes sociais motivado pela estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, a vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia.

“Ele respondeu um story meu no Instagram e disse: ‘Mais bonita que o gol de Richarlison’”.

O gol em questão foi marcado pelo atacante de voleio, uma finalização de grande categoria. A cantada funcionou e foi o ‘match’ perfeito.