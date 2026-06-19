Teste de som no estádio pode ter revelado escalações de Brasil x Haiti

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Um teste no sistema de som do estádio Lincoln Financial Field, palco de Brasil x Haiti, pode ter revelado as escalações das duas seleções para a partida, que começa às 21h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira. O jogo é válido pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo de 2026.

Às 17h30, foi feita uma simulação com a música de entrada das equipes em campo, “Sirius”, seguida dos hinos das duas nações. Depois disso, foram falados os nomes dos jogadores que devem ser os titulares na partida.

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Entre os jogadores da Seleção Brasileira anunciados no teste, foram notadas cinco alterações em relação aos titulares que começaram a partida contra o Marrocos, na primeira rodada do torneio. Caso a formação falada na simulação esteja correta, o Brasil vai iniciar o jogo contra o Haiti com o seguinte time:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Fabinho e Danilo Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Junior.

As novidades seriam Danilo, Fabinho, Danilo Santos, Luiz Henrique e Matheus Cunha, que entrariam no lugar de Ibañez, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Igor Thiago. De acordo com a Fifa (Federação Internacional de Futebol), as escalações são divulgadas cerca de uma hora antes do apito inicial.

Do lado do Haiti, os nomes falados no teste foram: Johnny Placide, Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience, Bellegarde, Lenny Joseph, Danley, Fortuné, Pierrot e Casimir.