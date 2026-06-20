Gol em 64 segundos e expulsão inédita: Paraguai elimina a Turquia da Copa

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O Paraguai voltou a vencer uma partida de Copa do Mundo após 16 anos. Neste sábado, 20, a Albirroja derrotou a Turquia por 1 a 0 no Levi's Stadium, em Santa Clara, pela segunda rodada do Grupo D, e manteve viva a esperança de classificação para a próxima fase.

Primeiro tempo



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A equipe sul-americana começou em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos 1 minuto e 4 segundos. Revelado pelo Vasco, Matías Galarza aproveitou passe de Julio Enciso e acertou um chute de fora da área para marcar o gol mais rápido desta edição da Copa.

A Turquia tentou reagir e criou boas oportunidades, incluindo uma bola na trave de Mert Müldür. Nos acréscimos, o Paraguai sofreu um duro golpe: Miguel Almirón foi expulso após conversar com um adversário cobrindo a boca, atitude proibida pelo novo protocolo disciplinar da Fifa.

Segundo tempo



Com um jogador a mais, os turcos partiram para a pressão em busca do empate. Kenan Yildiz, Merih Demiral e Can Uzun levaram perigo, mas encontraram pela frente uma defesa paraguaia bem organizada e uma atuação segura do goleiro Orlando Gill.

Mesmo recuado, o Paraguai resistiu até o apito final e garantiu uma vitória histórica para seguir sonhando com a classificação às oitavas de final.

Situação do grupo

Com três pontos, a Albirroja segue viva na disputa por uma vaga no mata-mata e volta a campo na próxima quinta-feira, 25, contra a Austrália. Já a Turquia, derrotada nas duas primeiras rodadas, está eliminada da Copa do Mundo.