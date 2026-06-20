Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Gol em 64 segundos e expulsão inédita: Paraguai elimina a Turquia da Copa

Matías Galarza marcou o gol mais rápido da Copa, Paraguai segurou a pressão turca

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em
Turquia x Paraguai
Turquia x Paraguai - Foto: STU FORSTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Paraguai voltou a vencer uma partida de Copa do Mundo após 16 anos. Neste sábado, 20, a Albirroja derrotou a Turquia por 1 a 0 no Levi's Stadium, em Santa Clara, pela segunda rodada do Grupo D, e manteve viva a esperança de classificação para a próxima fase.

Primeiro tempo

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A equipe sul-americana começou em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos 1 minuto e 4 segundos. Revelado pelo Vasco, Matías Galarza aproveitou passe de Julio Enciso e acertou um chute de fora da área para marcar o gol mais rápido desta edição da Copa.

A Turquia tentou reagir e criou boas oportunidades, incluindo uma bola na trave de Mert Müldür. Nos acréscimos, o Paraguai sofreu um duro golpe: Miguel Almirón foi expulso após conversar com um adversário cobrindo a boca, atitude proibida pelo novo protocolo disciplinar da Fifa.

Leia Também:

CORAÇÕES DIVIDIDOS

Como foi Brasil x Haiti pelos olhos dos haitianos em Salvador
Como foi Brasil x Haiti pelos olhos dos haitianos em Salvador imagem

DE VOLTA?

Ancelotti revela quando Neymar será relacionado na Copa do Mundo
Ancelotti revela quando Neymar será relacionado na Copa do Mundo imagem

ALERTA!

CBF confirma e Raphinha repete lesão que o deixou fora por 46 dias
CBF confirma e Raphinha repete lesão que o deixou fora por 46 dias imagem

Segundo tempo

Com um jogador a mais, os turcos partiram para a pressão em busca do empate. Kenan Yildiz, Merih Demiral e Can Uzun levaram perigo, mas encontraram pela frente uma defesa paraguaia bem organizada e uma atuação segura do goleiro Orlando Gill.

Mesmo recuado, o Paraguai resistiu até o apito final e garantiu uma vitória histórica para seguir sonhando com a classificação às oitavas de final.

Situação do grupo

Com três pontos, a Albirroja segue viva na disputa por uma vaga no mata-mata e volta a campo na próxima quinta-feira, 25, contra a Austrália. Já a Turquia, derrotada nas duas primeiras rodadas, está eliminada da Copa do Mundo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo Paraguai turquia

Relacionadas

Mais lidas