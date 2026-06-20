Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

DE VOLTA?

Ancelotti revela em qual jogo Neymar será relacionado na Copa do Mundo

Jogador se recuperou de uma lesão grau 2 na panturrilha direita

Lucas Vilas Boas
Por
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti confirmou o retorno do camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar Jr., no próximo jogo da Copa do Mundo 2026. Contra a Escócia, na próxima quarta-feira, 24, às 19h, o meia-atacante da Amarelinha será relacionado para a partida.

Neymar vai treinar amanhã individual, no domingo com o grupo e vai estar à disposição no jogo contra a Escócia

Carlo Ancelotti - Técnico da Seleção Brasileira

O jogador voltou a treinar com o restante dos jogadores na última semana e ainda não foi relacionado para partidas neste Mundial. Neymar se recuperou de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita e esteve em campo pela última vez no dia 17 de maio, no duelo entre Santos e Coritiba, pelo Brasileirão.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ALERTA!

CBF confirma e Raphinha repete lesão que o deixou fora por 46 dias
CBF confirma e Raphinha repete lesão que o deixou fora por 46 dias imagem

PEGA A ONDA!

Entenda a história por trás da comemoração de Matheus Cunha na Copa
Entenda a história por trás da comemoração de Matheus Cunha na Copa imagem

CAMISA NOVE!

Matheus Cunha afasta 'fantasma de 2022' e brilha com a 9 do Brasil
Matheus Cunha afasta 'fantasma de 2022' e brilha com a 9 do Brasil imagem

Dentro de campo, a Seleção Brasileira jogou bem, especialmente no primeiro tempo, e conquistou a primeira vitória na Copa do Mundo. Com gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vinicius Júnior, o Brasil venceu o Haiti por 3 a 0.

Na entrevista coletiva depois do confronto, Ancelotti celebrou a evolução do time depois de um empate decepcionante contra o Marrocos na estreia.

"O time jogou melhor em relação à primeira partida, com mais qualidade, mais intensidade, acertado na frente. Melhoramos hoje, mas temos que melhorar mais no próximo jogo", disse.

"Na frente, (os jogadores) combinaram bem, marcamos cinco, mas infelizmente dois foram anulados, mas a equipe jogou bem", completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil na copa Copa do Mundo 2026

Relacionadas

Mais lidas