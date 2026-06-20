Ancelotti revela em qual jogo Neymar será relacionado na Copa do Mundo

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O técnico Carlo Ancelotti confirmou o retorno do camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar Jr., no próximo jogo da Copa do Mundo 2026. Contra a Escócia, na próxima quarta-feira, 24, às 19h, o meia-atacante da Amarelinha será relacionado para a partida.

Neymar vai treinar amanhã individual, no domingo com o grupo e vai estar à disposição no jogo contra a Escócia Carlo Ancelotti - Técnico da Seleção Brasileira

O jogador voltou a treinar com o restante dos jogadores na última semana e ainda não foi relacionado para partidas neste Mundial. Neymar se recuperou de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita e esteve em campo pela última vez no dia 17 de maio, no duelo entre Santos e Coritiba, pelo Brasileirão.

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Dentro de campo, a Seleção Brasileira jogou bem, especialmente no primeiro tempo, e conquistou a primeira vitória na Copa do Mundo. Com gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vinicius Júnior, o Brasil venceu o Haiti por 3 a 0.

Na entrevista coletiva depois do confronto, Ancelotti celebrou a evolução do time depois de um empate decepcionante contra o Marrocos na estreia.

"O time jogou melhor em relação à primeira partida, com mais qualidade, mais intensidade, acertado na frente. Melhoramos hoje, mas temos que melhorar mais no próximo jogo", disse.

"Na frente, (os jogadores) combinaram bem, marcamos cinco, mas infelizmente dois foram anulados, mas a equipe jogou bem", completou.