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Holanda goleia Suécia e encaminha classificação na Copa do Mundo

Vitória por 5 a 1 coloca os holandeses na liderança do grupo F

Gustavo Nascimento
Por
O atacante Cody Gakpo, do Liverpool, comemora gol marcado na goleada por 5 a 1 contra a Suécia, na Copa do Mundo
O atacante Cody Gakpo, do Liverpool, comemora gol marcado na goleada por 5 a 1 contra a Suécia, na Copa do Mundo - Foto: Paul Ellis | AFP

Possível adversária do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo, a Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 na tarde deste sábado, 20, em partida válida pela segunda rodada do torneio. Com o resultado, a seleção holandesa chegou aos 4 pontos, assumiu a liderança do grupo F e encaminhou a classificação para a próxima fase da competição.

O jogo

A Holanda teve total controle de jogo na primeira parte da partida, fazendo 2 a 0 em menos de 20 minutos de jogo. Bryan Brobbey marcou os dois gols.

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A reação da Suécia dentro da partida veio após a parada para hidratação da primeira etapa, quando a equipe conseguiu equilibrar as ações e criar boas oportunidades, mas sem sucesso para abrir o placar. Os suecos chegaram a marcar com um belo cabeceio do zagueiro Lagerbielke, em jogada de bola parada, mas o gol foi anulado por impedimento.

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Apesar da pressão da Suécia no final do primeiro tempo, a Holanda voltou melhor do intervalo e ampliou o placar aos dois minutos da etapa final, com gol de Cody Gakpo. Menos de 10 minutos depois, o atacante do Liverpool conseguiu entrar na área sueca, limpar a marcação e bater no contrapé do goleiro Nordfeldt, fazendo 4 a 0.

A Suécia respondeu cinco minutos depois em um contra-ataque rápido, quando Elanga saiu frente a frente com o goleiro holandês Verbruggen e bateu firme para diminuir a vantagem holandesa. No entanto, o time de Ronald Koeman fez 5 a 1 nos minutos finais com um chute preciso de Summerville, de fora da área, fechando o resultado.

Situação do grupo F

A Holanda chegou para a partida após o empate por 2 a 2 com o Japão, na primeira rodada, precisando vencer os suecos para ganhar tranquilidade para a última rodada.

A Suécia, por sua vez, goleou a Tunísia por 5 a 1 em seu jogo de estreia, mas perdeu neste sábado quase todo o saldo construído no primeiro jogo. Ainda assim, o time de Viktor Gyokeres e Alexander Isak segue com boas chances de classificação.

As equipes esperam a definição de Japão x Tunísia, que acontece na madrugada de domingo, à 1h.

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Tags

copa do mundo Futebol holanda Suécia

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