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Wagner Moura critica uso político da camisa da Seleção

Ator também elogiou Carlo Ancelotti e classificou como injustas as críticas ao treinador

Andrêzza Moura
Por
Wagner Moura defende a permanência de Ancelotti à frente da Seleção Brasileira
Wagner Moura defende a permanência de Ancelotti à frente da Seleção Brasileira - Foto: Michael Tran / AFP

Em entrevista recente concedida ao site esportivo The Athletic, o ator baiano Wagner Moura, de 49 anos, falou sobre a relação de amor dos brasileiros com a Seleção Brasileira e pediu que a camisa, um dos principias símbolos do país, volte a representar a união da população e não seja mais usada como bandeira partidária. “Esta camisa não pertence à direita ou à esquerda. É um símbolo brasileiro”, afirmou ele.

Segundo Moura, a Copa do Mundo é um momento em que os torcedores renovam a esperança esportiva na conquistar do tão sonhando hexacampeonato.

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Ainda durante o bate-papo, o ator opinou sobre a contratação do treinador italiano Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira. Para ele, as críticas ao fato de um estrangeiro estar à frente da equipe canarinho são injustas.

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As pessoas dizem ‘por que precisamos de um estrangeiro para treinar o Brasil?’ e eu acho que isso é uma grande bobagem. Ancelotti é um dos melhores treinadores da história moderna”, pontuou.

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brasil Copa do Mundo 2026 Seleção Brasil 2026

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