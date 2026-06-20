Wagner Moura critica uso político da camisa da Seleção

Siga o A TARDE no Google

Em entrevista recente concedida ao site esportivo The Athletic, o ator baiano Wagner Moura, de 49 anos, falou sobre a relação de amor dos brasileiros com a Seleção Brasileira e pediu que a camisa, um dos principias símbolos do país, volte a representar a união da população e não seja mais usada como bandeira partidária. “Esta camisa não pertence à direita ou à esquerda. É um símbolo brasileiro”, afirmou ele.

Segundo Moura, a Copa do Mundo é um momento em que os torcedores renovam a esperança esportiva na conquistar do tão sonhando hexacampeonato.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda durante o bate-papo, o ator opinou sobre a contratação do treinador italiano Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira. Para ele, as críticas ao fato de um estrangeiro estar à frente da equipe canarinho são injustas.

“As pessoas dizem ‘por que precisamos de um estrangeiro para treinar o Brasil?’ e eu acho que isso é uma grande bobagem. Ancelotti é um dos melhores treinadores da história moderna”, pontuou.