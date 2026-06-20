Ronaldinho Gaúcho deixa aposentadoria e volta a jogar em time italiano

Copa do Mundo é sempre época de ouvir alguns torcedores comentarem "quando eu via Ronaldinho jogar era bem melhor" - e os saudosistas terão a chance de matar a saudade. Aos 46 anos, o ex-jogador da Seleção Brasileira deixou a aposentadoria e assinou com o Ravenna, clube da Série C italiana, segundo o jornal Gazzetta dello Sport.

O anúncio oficial está previsto para a próxima terça-feira, 23, em um evento em Miami, nos Estados Unidos. O ex-camisa 10 será acionista do Ravenna e deve participar de algum jogo festivo, sem abandonar a aposentadoria como atleta profissional.

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"Mal posso esperar para voltar a dançar com a bola e escrever uma nova história junto com Ignazio e toda a família Cipriani. O futebol sempre foi uma fonte de alegria para mim, quero levar o mesmo espírito para o Ravenna", celebrou Ronaldinho.

Ronaldinho investidor

Campeão mundial com o Brasil em 2002 e um dos nomes mais populares da história recente do esporte, o brasileiro sempre esteve envolvido em projetos relacionados ao futebol, e passa a integrar o projeto do clube italiano como investidor e figura de projeção internacional.

Mesmo sem atuar oficialmente, o ex-jogador carrega uma imagem ligada ao futebol ofensivo, criativo e alegre, características que marcaram sua carreira por clubes como Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Atlético-MG, Flamengo e Grêmio, além da Seleção Brasileira.

No Ravenna, a expectativa é que o nome do brasileiro ajude a ampliar a visibilidade do clube, atrair atenção de torcedores e fortalecer o projeto esportivo para as próximas temporadas.

Ronaldinho pelo Ravenna FC - Foto: Ravenna FC

Ravenna mira acesso à segunda divisão

O clube italiano ficou perto do acesso na última temporada e agora tenta transformar a chegada de Ronaldinho em impulso para buscar uma vaga na segunda divisão da Itália em 2026/27.

O Ravenna disputa a Série C, terceira divisão do futebol italiano, e a participação de Ronaldinho como acionista se soma ao trabalho da gestão comandada por Ignazio Cipriani como uma estratégia de apresentação e aproximação com a torcida.