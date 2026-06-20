COPA A TARDE
Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir os jogos desta segunda (22/06/2026)
Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques desta segunda, 22, na Copa do Mundo
A Copa do Mundo segue a todo vapor, e recebe mais jogos da segunda rodada da fase de grupos nesta segunda-feira, 22, com Argentina x Áustria, França x Iraque e Noruega x Senegal sendo decididos ao longo do dia.
Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os quatro jogos desta segunda-feira, 22, na Copa do Mundo.
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Argentina x Áustria (às 14h)
Grupo J: Argentina x Áustria - Dallas, nos EUA - 14h em Brasília e 12h no horário local
Onde assistir
- Globo (televisão aberta)
- SBT (televisão aberta)
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lautaro Martínez, Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.
Áustria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer; Sasa Kalajdzic. Técnico: Ralf Rangnick.
Desfalques
Argentina: Leandro Paredes (distensão no isquiotibial), Nahuel Molina e Gonzalo Montiel (problemas musculares)
Áustria: Sem desfalques
França x Iraque (18h)
Grupo I: França x Iraque - Filadélfia, nos EUA - 18h em Brasília e 17h no horário local
Onde assistir
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
França: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
Iraque: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Mirkhas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail, Ali Jasim; Ali Al-Hamadi e Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.
Desfalques
França: Sem desfalques
Iraque: Sem desfalques
Noruega x Senegal (às 21h)
Grupo I: Noruega x Senegal - Nova York/Nova Jersey, nos EUA - 21h em Brasília e 20h no horário local
Onde assistir
- Globo (televisão aberta)
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, David Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Oscar Bobb, Alexander Sørloth, Erling Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.
Senegal: Édouard Mendy; Mikayil Faye, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs; Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané. Técnico: Aliou Cissé.
Desfalques
Noruega: David Møller Wolfe (recuperando lesão no tendão da coxa)
Senegal: Sem desfalques