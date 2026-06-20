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COPA A TARDE

Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir os jogos desta segunda (22/06/2026)

Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques desta segunda, 22, na Copa do Mundo

Marina Branco
Por
Messi na Copa do Mundo
Messi na Copa do Mundo - Foto: FIFA

A Copa do Mundo segue a todo vapor, e recebe mais jogos da segunda rodada da fase de grupos nesta segunda-feira, 22, com Argentina x Áustria, França x Iraque e Noruega x Senegal sendo decididos ao longo do dia.

Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os quatro jogos desta segunda-feira, 22, na Copa do Mundo.

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Argentina x Áustria (às 14h)

Grupo J: Argentina x Áustria - Dallas, nos EUA - 14h em Brasília e 12h no horário local

Argentina na Copa do Mundo
Argentina na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • SBT (televisão aberta)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lautaro Martínez, Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.

Áustria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer; Sasa Kalajdzic. Técnico: Ralf Rangnick.

Desfalques

Argentina: Leandro Paredes (distensão no isquiotibial), Nahuel Molina e Gonzalo Montiel (problemas musculares)

Áustria: Sem desfalques

França x Iraque (18h)

Grupo I: França x Iraque - Filadélfia, nos EUA - 18h em Brasília e 17h no horário local

Mbappé na Copa do Mundo
Mbappé na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

França: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Iraque: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Mirkhas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail, Ali Jasim; Ali Al-Hamadi e Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.

Desfalques

França: Sem desfalques

Iraque: Sem desfalques

Noruega x Senegal (às 21h)

Grupo I: Noruega x Senegal - Nova York/Nova Jersey, nos EUA - 21h em Brasília e 20h no horário local

Haaland na Copa do Mundo
Haaland na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, David Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Oscar Bobb, Alexander Sørloth, Erling Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

Senegal: Édouard Mendy; Mikayil Faye, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs; Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané. Técnico: Aliou Cissé.

Desfalques

Noruega: David Møller Wolfe (recuperando lesão no tendão da coxa)

Senegal: Sem desfalques

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Tags

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