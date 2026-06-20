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BAIANÃO

Time baiano afasta jogadores após goleada de 7 a 0 e suspeita de manipulação de resultados

Clube usará cinco jogadores da base nos próximos jogos para suprir as ausências

Marina Branco
Por
Jogadores do Grapiúna
Jogadores do Grapiúna - Foto: Reprodução | Grapiúna

A partida entre Grapiúna e Feira FC pela sétima rodada da Série B do Baianão terminou em goleada, e em confusão. O Grapiúna afastou cinco jogadores do elenco profissional após suspeitas de possível manipulação de resultado na derrota por 7 a 0.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o Grapiúna afirmou que a medida foi tomada após suspeitas relacionadas ao confronto contra o Feira FC.

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A decisão foi anunciada pelo clube na quinta-feira, 18, mas sem divulgar a identidade dos atletas afastados. Para recompor o grupo na reta final da primeira fase, o clube informou que cinco jogadores da equipe sub-20 serão incorporados ao elenco principal.

"O presidente do Grapiúna, Álvaro, anunciou o afastamento de cinco atletas do elenco profissional que disputa a Série B do Campeonato Baiano. A decisão foi tomada após suspeitas de manipulação de resultado na partida contra o Feira de Santana", informou o clube em nota.

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"Falta de competitividade"

O presidente Álvaro Castro afirmou que a decisão foi motivada por situações observadas ao longo da campanha, não só na goleada. Segundo o dirigente, a diretoria identificou falta de competitividade em alguns atletas durante partidas da competição.

"Confiava ali no grupo e confio na grande maioria até hoje, mas devido a algumas situações de alguns jogos, nem por causa de goleada, é a falta de competitividade clara de alguns atletas", declarou.

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Clube não pode mais subir

Com apenas quatro pontos em sete partidas, o Grapiúna está na nona colocação da Série B do Campeonato Baiano e já sem chances de classificação para a segunda fase. O Grapiúna, que disputou a elite do Campeonato Baiano apenas em 1997.

Restam dois jogos para o encerramento da etapa inicial da competição, com o próximo compromisso neste sábado, 20, fora de casa, contra o Camaçari, lanterna do torneio e ainda sem pontuar.

Dentro de campo, a missão é evitar o rebaixamento. Fora dele, o Grapiúna terá que lidar com a repercussão das suspeitas e com a necessidade de esclarecer os próximos passos após uma das derrotas mais pesadas da campanha.

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