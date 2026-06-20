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DE RIVAIS A PARCEIROS

Casemiro acerta com time de Messi após anos jogando contra o argentino

O volante da Seleção Brasileira teria chegado a um acordo com o Inter Miami, da MLS

Marina Branco
Por
Casemiro e Messi por Brasil e Argentina
Casemiro e Messi por Brasil e Argentina - Foto: Reprodução I Instagram

Casemiro foi ídolo do Real Madrid e da Seleção Brasileira - ambos em épocas em que uma das maiores metas de qualquer defensor desses times era parar Lionel Messi. Agora, no entanto, os dois devem jogar juntos pela primeira vez, com o volante brasileiro perto de ser anunciado como reforço do Inter Miami, da Major League Soccer.

Casemiro teria chegado a um acordo verbal para assinar com o clube norte-americano depois do fim de seu contrato com o Manchester United, e segundo o jornalista Fabrizio Romano, todas as partes envolvidas já acertaram os principais termos da negociação.

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Restam apenas a assinatura dos documentos e o anúncio oficial para que o brasileiro seja confirmado como novo jogador da equipe da Flórida, com contrato previsto de três temporadas.

A transferência não terá custos de compra, já que Casemiro deixou o Manchester United ao fim da última temporada europeia. Aos 34 anos, então, o meio-campista se prepara para abrir um novo capítulo da carreira em um futebol que tem atraído nomes de peso nos últimos anos.

Casemiro e Messi por Real Madrid e Barcelona
Casemiro e Messi por Real Madrid e Barcelona - Foto: Reprodução I Instagram

Meses de negociações

As negociações entre Casemiro e Inter Miami não surgiram de última hora. As conversas se arrastavam havia mais de três meses, com o clube norte-americano trabalhando para convencer o volante a escolher a MLS como próximo destino.

Além do Inter Miami, Juventus, Inter de Milão e clubes da Arábia Saudita demonstraram interesse no brasileiro. Nenhum deles, porém, chegou a um acordo, deixando o atleta para o clube da Flórida.

Casemiro e Messi por Brasil e Argentina
Casemiro e Messi por Brasil e Argentina - Foto: Reprodução I Instagram

Assim, Casemiro encerrou sua trajetória no Manchester United após quatro temporadas, desde que foi contratado em 2022 após uma passagem histórica pelo Real Madrid, chegando à Inglaterra com status de multicampeão e rapidamente assumindo papel de liderança no elenco.

Pelo clube inglês, conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra. Antes de chegar ao Manchester United, Casemiro viveu o auge da carreira no Real Madrid, formando um dos meios-campos mais marcantes da história recente ao lado de Toni Kroos e Luka Modric.

Casemiro e Messi por Real Madrid e Barcelona
Casemiro e Messi por Real Madrid e Barcelona - Foto: Reprodução I Instagram

Na Seleção Brasileira, também se consolidou como um dos líderes de sua geração. Convocado para a Copa do Mundo de 2026, entrou em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, resultado que garantiu o Brasil nas oitavas de final do Mundial.

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casemiro copa do mundo inter miami messi

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