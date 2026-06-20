CazéTV bate a Globo? Veja ranking de audiência da transmissão de Brasil x Haiti

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A goleada do Brasil sobre o Haiti não movimentou apenas o placar dentro de campo — ela também mexeu diretamente com a disputa pela audiência na televisão e no streaming. A partida registrou os melhores índices da Copa do Mundo de 2026 até aqui nas principais plataformas que exibiram o jogo.

Segundo dados prévios da Grande São Paulo, divulgados pelo TV Pop, a transmissão reforçou a liderança da TV aberta e, ao mesmo tempo, impulsionou o crescimento do streaming, colocando a CazéTV no centro das comparações com emissoras tradicionais como a Globo e o SBT.

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Globo mantém liderança e bate recorde do ano

A transmissão da Globo seguiu na liderança absoluta durante o jogo. Entre 21h31 e 23h30, a emissora marcou 32,16 pontos de média, com 49,05% dos televisores ligados na Grande São Paulo.

O pico foi de 34 pontos, registrado às 22h22, desempenho considerado o melhor da TV aberta no ano até o momento, superando partidas anteriores da seleção brasileira.

SBT registra alta, mas enfrenta oscilações

Na mesma faixa, o SBT também teve crescimento e fechou com 7,96 pontos de média, equivalente a 12,11% dos aparelhos ligados.

O canal, que exibiu a partida em parceria com outras plataformas, voltou a enfrentar variações nos dados de audiência ao longo da transmissão, com pico de 11,05 pontos em um intervalo comercial.

CazéTV cresce no streaming e entra na disputa



Já no ambiente digital, a CazéTV registrou 12,80 pontos de média, alcançando 19,52% dos televisores conectados na Grande São Paulo, considerando o consumo em plataformas digitais.

A transmissão ainda atingiu cerca de 16 milhões de dispositivos simultâneos no YouTube, configurando o melhor desempenho histórico do canal durante uma partida da seleção brasileira.

Outras emissoras ficam distantes da disputa

Entre as demais emissoras, a Record marcou 1,47 ponto com sua programação, enquanto a RedeTV! ficou com 0,48 ponto.

No consolidado geral da praça, cada ponto de audiência representa milhares de domicílios sintonizados na região.

Copa concentra recordes e amplia disputa

Os dados do Painel Nacional de Televisão repetiram o cenário: Globo na liderança, streaming em alta e SBT em terceiro lugar entre as plataformas com direitos de transmissão.

Com a forte audiência de Brasil x Haiti, a disputa entre TV aberta e streaming ganha novos contornos, com a CazéTV se consolidando como um dos principais fenômenos digitais da cobertura da Copa.