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SÃO JOÃO

Brasil Hexa? Soteropolitanos falam sobre expectativa do título em 2026

Torcedores assistiram à partida contra o Haiti no Pelourinho

Franciely Gomes
Por
Torcedores se reuniram no Pelourinho para acompanhar Brasil x Haiti
Torcedores se reuniram no Pelourinho para acompanhar Brasil x Haiti - Foto: Uendel Galtier | Ag. A TARDE

Parece que a vitória do Brasil sobre o Haiti não foi suficiente para animar os soteropolitanos sobre a conquista do Hexacampeonato. Presente no Pelourinho para assistir o jogo nesta sexta-feira, 19, o público falou com o portal A Tarde sobre a expectativa de vencer a Copa do Mundo 2026.

Reunida com os amigos para ver a partida e curtir o show da banda Olodum, Fabiana Dias afirmou que está confiante. “Acredito que seremos hexa sim. Estamos confiantes e acho que a seleção pode melhorar um pouco, mas vamos conseguir”, disse ela.

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Já o militar Daniel Pedro não acredita que o título será nosso, pois muitos jogadores estão sendo deixados de fora pelo técnico Carlo Ancelotti durante as partidas.

“Infelizmente é uma panelinha ali, que deixa de fora os melhores. Quem está jogando não é quem merece estar ali. É uma turminha que infelizmente não está apresentando um bom futebol e a gente não está se iludindo com o título por isso”, disparou.

Quem também não acredita que o hexa vem em 2026 é o engenheiro Renzo Neves. “Não acho que vai ser hexa não, mas estamos confiantes. Vai que, né? A esperança é a última que morre”, afirmou.

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copa do mundo Futebol pelourinho

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