Zagueiro da Alemanha sofre lesão e está fora da Copa do Mundo

O zagueiro Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund e da seleção da Alemanha, está fora da Copa do Mundo. O defensor sofreu uma lesão no ligamento colateral do tornozelo esquerdo e ficará afastado dos gramados por “vários meses”, conforme comunicado oficial divulgado pelo clube alemão nesta segunda-feira, 22.



A lesão ocorreu durante a vitória de virada da Alemanha por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial. Schlotterbeck precisou ser substituído no intervalo da partida, dando lugar a Antonio Rüdiger, do Real Madrid.



De acordo com a seleção alemã, o jogador permanecerá inicialmente junto à delegação nos Estados Unidos, mesmo fora de combate para o restante da competição.





O técnico Julian Nagelsmann lamentou a perda do defensor e destacou sua importância técnica e tática para a equipe. "Sentiremos muita falta do Schlotti em campo como um zagueiro excepcional, especialmente por sua excelente capacidade de armação”, disse o técnico Julian Nagelsmann.

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“Esta poderia ter sido a Copa do Mundo dele. Todos nós tentamos animá-lo ontem – felizmente, ele é um cara muito positivo que já está pensando no futuro. É um bom sinal que ele continue com a equipe por enquanto, porque ele também tem influência fora de campo”.

“Apesar de sua ausência, ainda estamos muito bem posicionados na zaga para a Copa do Mundo com Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton e Malick Thiaw”, finalizou.