Uruguai não vence um jogo de Copa do Mundo sem Luís Suarez há 36 anos

Luis Suárez acompanhou do camarote do Miami Stadium o empate do Uruguai com Cabo Verde por 2 a 2, resultado que complicou a situação da Celeste na Copa do Mundo. Sozinho na tribuna, o atacante uruguaio assistiu ao jogo em meio à sensação de que, dentro de campo, poderia fazer diferença.

O histórico recente da seleção em Copas reforça essa percepção. Isso porque todas as últimas 10 vitórias do Uruguai em Mundiais tiveram Luis Suárez em campo, evidenciando a forte relação do atacante com os melhores resultados da equipe em torneios da Fifa.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Levantamento mostra queda de desempenho do Uruguai sem o camisa 9 em Mundiais. - Foto: Reprodução / Conmebol

O jogador, atualmente com 39 anos, chegou a anunciar a aposentadoria da seleção, mas posteriormente colocou-se à disposição para disputar o Mundial. Ainda assim, acabou não sendo convocado pelo técnico Marcelo Bielsa.

Com a situação delicada no Grupo H, o Uruguai agora precisará vencer a Espanha na última rodada para tentar garantir a classificação à segunda fase da competição.



O dado chama ainda mais atenção quando se observa o recorte histórico: desde 1970, quando chegou às semifinais, o Uruguai venceu apenas 11 partidas em Copas do Mundo.

A única vitória sem Suárez em campo ocorreu na Copa de 1990, na Itália, quando a Celeste venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, com gol de Daniel Fonseca aos 45 minutos do segundo tempo, na última rodada da fase de grupos. Na ocasião, o Uruguai avançou às oitavas de final, mas acabou eliminado pelos anfitriões.





Suárez disputou sua primeira Copa do Mundo em 2010, na África do Sul, quando o Uruguai voltou a alcançar as semifinais. Naquela campanha, a equipe venceu três partidas, e o atacante marcou três gols. A eliminação ocorreu diante da Holanda, em jogo no qual o camisa 9 não atuou por estar suspenso após a expulsão no duelo contra Gana, quando evitou um gol com a mão em uma das jogadas mais marcantes daquela edição.



Em 2014, ainda em recuperação de lesão, Suárez ficou fora da estreia, derrota para a Costa Rica. Depois, retornou em grande estilo, marcando os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra e participando do triunfo sobre a Itália. No entanto, acabou expulso após morder o zagueiro Chiellini.



Sem o atacante nas oitavas de final, o Uruguai foi eliminado pela Colômbia no Maracanã.

Já em 2018, todas as quatro vitórias uruguaias na Copa tiveram Suárez em campo, com gols contra Arábia Saudita e Rússia. Em 2022, a única vitória da Celeste na competição também contou com o atacante em campo, em uma campanha na qual a equipe acabou eliminada ainda na fase de grupos.

As últimas vitórias do Uruguai em Copas do Mundo com Luis Suárez

Copa de 2010

África do Sul 0 x 3 Uruguai

México 0 x 1 Uruguai — 1 gol de Suárez

Uruguai 2 x 1 Coreia do Sul — 2 gols de Suárez

Copa de 2014

Uruguai 2 x 1 Inglaterra — 2 gols de Suárez

Itália 0 x 1 Uruguai (2014) — episódio da mordida em Chiellini

Copa de 2018

Egito 0 x 1 Uruguai

Uruguai 1 x 0 Arábia Saudita — 1 gol de Suárez

Uruguai 3 x 0 Rússia (2018) — 1 gol de Suárez

Uruguai 2 x 1 Portugal (2018)

Copa de 2022