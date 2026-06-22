Mbappé revela quem é melhor entre ele, Messi e Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé segue escrevendo seu nome na história das Copas do Mundo. Um dos principais protagonistas do Mundial de 2026, o atacante francês já havia sido campeão em 2018 e vice em 2022, e agora amplia ainda mais seus números em edições da competição.



Na estreia da França no torneio, diante do Senegal, o camisa 10 voltou a brilhar ao marcar dois gols. Com isso, chegou a 14 gols em Copas do Mundo em apenas 15 partidas disputadas, superando o “Rei” Pelé no ranking de maiores artilheiros do torneio. O feito o colocou ainda mais próximo de Lionel Messi, que horas depois marcou três vezes e assumiu a liderança isolada da artilharia histórica do Mundial.



Aos 27 anos, Mbappé já está consolidado como uma das grandes estrelas da geração, desde que despontou no Monaco, em 2017. Por anos, foi apontado como o nome destinado a assumir o protagonismo após a era de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. No entanto, tanto o argentino quanto o português seguem em alto nível, dividindo espaço com outros grandes nomes do futebol mundial, como Harry Kane, da Inglaterra, e Erling Haaland, da Noruega.



Diante desse cenário, o atacante francês foi questionado em entrevista coletiva sobre quem considera o melhor jogador entre ele, Messi, Harry Kane e Haaland — com Cristiano Ronaldo também entrando na comparação. Mbappé respondeu de forma direta.



"O melhor de nós quatro? Lionel Messi. Ele é o melhor do mundo, ao lado do Cristiano. Isso, para mim, é claro. Acho que ele já vem mostrando há muitos anos sua qualidade enorme", justificou.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

É um tema legal para debater, sobre quem é o melhor. Mas, para mim, não há dúvida Mbappé - craque da França



"Quanto a mim, tento fazer o melhor que posso. Tento mostrar minha qualidade nos maiores estágios, e tento ajudar meu time a ganhar a Copa. O resto é um bom debate para as pessoas, para os jornalistas, para os fãs de futebol...", continuou.