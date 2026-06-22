Com gol de Salah, Egito faz 3 a 1 e vence em Copas pela primeira vez

Até este domingo, 21, o Egito nunca tinha vencido um jogo de Copa do Mundo - mas o craque Salah mudou a história. Em um grupo com apenas empates que renderia a classificação a qualquer seleção que saísse vencedora da partida, o Egito venceu a Nova Zelândia por 3 a 1 e foi de lanterna a garantida nos 16 avos da Copa, mesmo que como terceiro melhor colocado.

A Nova Zelândia começou na frente, com Surman, zagueiro de 1,90m, cabeceando uma bola de Tim Payne direto no gol e abrindo o placar. O Egito, no entanto, reagiu, com Zico aparecendo na grande área para deixar tudo igual.

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Veio, então, Salah, que recebeu a bola de Zico de calcanhar e finalizou no gol. Poucos minutos depois, foi a vez de Trézéguet, que mandou de cabeça no gol e sacramentou a primeira vitória da história do Egito em Copas e a tão sonhada classificação para a próxima fase do Mundial.

Egito e Nova Zelândia na Copa do Mundo - Foto: Via AFP

O jogo

Desde o início, a partida já estava movimentada. Com apenas onze minutos de bola rolando, o artilheiro da Nova Zelândia Elijah Just dominou uma bola com o braço, rendendo uma falta de cara no jogo. Pouco tempo depois, surgiu a primeira chance real do jogo,q uando Shobeir espalmou uma bola de Just.

Aos 14 minutos, no entanto, o jogo ganhou um rumo específico. Vinda de escanteio de Tim Payne, a bola encontrou a cabeça altíssima de Surman, zagueiro de 1,90m, que mandou direto no gol e abriu o placar para a Nova Zelândia.

O Egito tentou reagir com uma jogada de Ashour, que veio pela esquerda e deixou Marmoush em condição. A bola, no entanto, parou na defesa de Crocombe. Logo em seguida, o astro egípcio Salah fez sua primeira grande tentativa, mandando a bola pela esquerda do gol.

Egito e Nova Zelândia na Copa do Mundo - Foto: Via AFP

O Egito, então, foi para o intervalo na vontade - e voltou mostrando que realizaria. Com menos de um minuto de bola rolando, Salah recebeu bola de Hany e exigiu defesa de Crocombe e da zaga da Nova Zelândia.

Poucos minutos depois, foi a vez do goleiro egípcio defender uma bola de McCowatt, segurando a Nova Zelândia até que o empate finalmente veio. Aos 13 minutos do segundo tempo, Zico apareceu de cabeça na grande área para mandar a bola direto no gol, marcando 1 a 1 para o Egito.

Aos 21 minutos, então, a virada - e pelos pés do craque. Com Zico mandando de calcanhar, Salah finalizou no gol e virou a partida para os egípcios. Aos 36 minutos, Trézéguet ampliou com mais um gol de cabeça da partida, finalizando o placar em 3 a 1 para os egípcios.

Egito e Nova Zelândia na Copa do Mundo - Foto: Via AFP

Ficha Técnica

Nova Zelândia x Egito - 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Nova Zelândia: Crocombe; Tim Payne (Bindon), Surman, Boxall e Cacace (Randall); Joe Bell, Stamenic, McCowatt (Old), Singh (Ryan Thomas) e Elijah Just (De Vries); Chris Wood. Técnico:

Egito: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy (Rabia) e Fatouh; Attia, Lashin; Mostafa Zico (Abdelkarim), Salah (Abdelmaguid (Abdelmonem)) e Ashour (Zizo); Marmoush (Trézéguet). Técnico:

Gols: Surman aos 14 minutos do primeiro tempo, Zico aos 13 minutos do segundo tempo, Salah aos 21 minutos do segundo tempo e Trézéguet aos 36 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Lashin (Egito), Singh e McCowatt (Nova Zelândia)

Arbitragem