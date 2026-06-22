Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

CLASSIFICADOS!

Com gol de Salah, Egito faz 3 a 1 e vence em Copas pela primeira vez

Os egípcios venceram a Nova Zelândia por 3 a 1 e se classificaram para os 16 avos da Copa

Marina Branco
Por
Egito e Nova Zelândia na Copa do Mundo
Egito e Nova Zelândia na Copa do Mundo - Foto: Via AFP

Até este domingo, 21, o Egito nunca tinha vencido um jogo de Copa do Mundo - mas o craque Salah mudou a história. Em um grupo com apenas empates que renderia a classificação a qualquer seleção que saísse vencedora da partida, o Egito venceu a Nova Zelândia por 3 a 1 e foi de lanterna a garantida nos 16 avos da Copa, mesmo que como terceiro melhor colocado.

A Nova Zelândia começou na frente, com Surman, zagueiro de 1,90m, cabeceando uma bola de Tim Payne direto no gol e abrindo o placar. O Egito, no entanto, reagiu, com Zico aparecendo na grande área para deixar tudo igual.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Veio, então, Salah, que recebeu a bola de Zico de calcanhar e finalizou no gol. Poucos minutos depois, foi a vez de Trézéguet, que mandou de cabeça no gol e sacramentou a primeira vitória da história do Egito em Copas e a tão sonhada classificação para a próxima fase do Mundial.

Leia Também:

SENSAÇÃO DA COPA

Cabo Verde sai na frente, leva virada e busca empate com Uruguai
Cabo Verde sai na frente, leva virada e busca empate com Uruguai imagem

LESÃO

Se Raphinha ficar de fora da Copa, Ancelotti pode convocar atacante?
Se Raphinha ficar de fora da Copa, Ancelotti pode convocar atacante? imagem

COPA DO MUNDO

Conheça o goleiro do Irã que fez a "defesa da Copa" contra a Bélgica
Conheça o goleiro do Irã que fez a "defesa da Copa" contra a Bélgica imagem
Egito e Nova Zelândia na Copa do Mundo
Egito e Nova Zelândia na Copa do Mundo - Foto: Via AFP

O jogo

Desde o início, a partida já estava movimentada. Com apenas onze minutos de bola rolando, o artilheiro da Nova Zelândia Elijah Just dominou uma bola com o braço, rendendo uma falta de cara no jogo. Pouco tempo depois, surgiu a primeira chance real do jogo,q uando Shobeir espalmou uma bola de Just.

Aos 14 minutos, no entanto, o jogo ganhou um rumo específico. Vinda de escanteio de Tim Payne, a bola encontrou a cabeça altíssima de Surman, zagueiro de 1,90m, que mandou direto no gol e abriu o placar para a Nova Zelândia.

O Egito tentou reagir com uma jogada de Ashour, que veio pela esquerda e deixou Marmoush em condição. A bola, no entanto, parou na defesa de Crocombe. Logo em seguida, o astro egípcio Salah fez sua primeira grande tentativa, mandando a bola pela esquerda do gol.

Egito e Nova Zelândia na Copa do Mundo
Egito e Nova Zelândia na Copa do Mundo - Foto: Via AFP

O Egito, então, foi para o intervalo na vontade - e voltou mostrando que realizaria. Com menos de um minuto de bola rolando, Salah recebeu bola de Hany e exigiu defesa de Crocombe e da zaga da Nova Zelândia.

Poucos minutos depois, foi a vez do goleiro egípcio defender uma bola de McCowatt, segurando a Nova Zelândia até que o empate finalmente veio. Aos 13 minutos do segundo tempo, Zico apareceu de cabeça na grande área para mandar a bola direto no gol, marcando 1 a 1 para o Egito.

Aos 21 minutos, então, a virada - e pelos pés do craque. Com Zico mandando de calcanhar, Salah finalizou no gol e virou a partida para os egípcios. Aos 36 minutos, Trézéguet ampliou com mais um gol de cabeça da partida, finalizando o placar em 3 a 1 para os egípcios.

Egito e Nova Zelândia na Copa do Mundo
Egito e Nova Zelândia na Copa do Mundo - Foto: Via AFP

Ficha Técnica

Nova Zelândia x Egito - 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Nova Zelândia: Crocombe; Tim Payne (Bindon), Surman, Boxall e Cacace (Randall); Joe Bell, Stamenic, McCowatt (Old), Singh (Ryan Thomas) e Elijah Just (De Vries); Chris Wood. Técnico:

Egito: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy (Rabia) e Fatouh; Attia, Lashin; Mostafa Zico (Abdelkarim), Salah (Abdelmaguid (Abdelmonem)) e Ashour (Zizo); Marmoush (Trézéguet). Técnico:

Gols: Surman aos 14 minutos do primeiro tempo, Zico aos 13 minutos do segundo tempo, Salah aos 21 minutos do segundo tempo e Trézéguet aos 36 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Lashin (Egito), Singh e McCowatt (Nova Zelândia)

Arbitragem

  • Árbitro: Omar Al Ali (Emirados Árabes)
  • Assistente 1: Mohamed Al Hammadi (Emirados Árabes)
  • Assistente 2: Taleb Al Marri (Emirados Árabes)
  • VAR: Mohammed Khamid (Emirados Árabes)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo Egito nova zelândia

Relacionadas

Mais lidas