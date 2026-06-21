Cabo Verde sai na frente, leva virada e busca empate com Uruguai

A seleção de Cabo Verde esteve muito perto de escrever um dos capítulos mais marcantes da maior Copa do Mundo de todos os tempos. Neste domingo, 21, a equipe abriu o placar contra o Uruguai em duelo válido pela segunda rodada do Grupo H, mas acabou sofrendo a virada antes de buscar o empate por 2 a 2.



Estreante em Copas do Mundo, Cabo Verde já havia surpreendido na rodada de abertura ao empatar com a Espanha e voltou a chamar a atenção diante dos uruguaios. A seleção africana saiu na frente com um golaço de falta de Kevin Pina. Mesmo de longa distância, o meio-campista arriscou o chute e contou com a colaboração da barreira, que abriu no momento da cobrança, para balançar as redes.



O sonho de uma vitória histórica, porém, durou pouco. Ainda no primeiro tempo, o Uruguai reagiu e virou o placar com gols de Maximiliano Araújo e Agustín Canobbio.



Mas Cabo Verde mostrou novamente seu espírito aguerrido e não se entregou. Já na segunda etapa, Hélio Varela aproveitou uma verdadeira lambança envolvendo o zagueiro Mathías Olivera e o goleiro Fernando Muslera para marcar o gol que garantiu o empate.





Com a igualdade no placar, Uruguai e Cabo Verde somam dois pontos no Grupo H. A Celeste ocupa a segunda colocação, enquanto os cabo-verdianos aparecem em terceiro lugar, ambos ainda com boas chances de classificação para a fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.



Na última rodada da fase de grupos, Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita, atual lanterna da chave, enquanto o Uruguai terá pela frente a líder Espanha. As duas partidas estão marcadas para a próxima sexta-feira, 26, às 21h.



Em sua primeira participação em Copas do Mundo, Cabo Verde tenta seguir fazendo história e garantir uma vaga no mata-mata. Já a seleção uruguaia busca evitar uma nova eliminação precoce, repetindo o cenário vivido na edição de 2022, no Catar.