0 A 0
Bélgica tropeça no Irã e segue sem vencer na Copa do Mundo
Com expulsão de Ngoy, Bélgica não sai do zero contra o Irã na 2ª rodada
A Bélgica entrou em campo neste domingo, 21, diante do Irã, em busca de sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026, mas o objetivo foi novamente adiado. Em duelo válido pela 2ª rodada do Grupo G, os belgas empataram por 0 a 0 com os iranianos e seguem sem vencer no Mundial.
O grande destaque da partida foi o goleiro Beiranvand, do Irã, que fez sete defesas, a principal delas na segunda etapa, em finalização de De Cuyper após uma jogadaça de Kevin De Bruyne. O camisa 7 belga encontrou espaço no fundo e rolou para o meio na medida para o defensor chegar batendo já dentro da pequena área. O goleiro iraniano voou para fazer uma defesaça, uma das intervenções mais difíceis da Copa do Mundo.
O resultado poderia ter sido ainda pior. Isso porque, ainda no primeiro tempo, o Irã chegou a abrir o placar com Mehdi Taremi, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Além disso, na segunda etapa, Nathan Ngoy foi expulso, deixando a Bélgica com um jogador a menos por mais de 30 minutos.
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Com o resultado, Bélgica e Irã somam dois pontos no Grupo G, ocupando a segunda e a primeira posição, respectivamente, mas podem ser ultrapassados por Egito ou Nova Zelândia, que se enfrentam às 22h deste domingo.
Na próxima rodada, a Bélgica enfrenta a Nova Zelândia no sábado, 27, às 0h, enquanto o Irã encara o Egito na mesma data e horário. Os belgas tentam voltar ao mata-mata após ficarem de fora em 2022, enquanto os iranianos buscam, pela primeira vez na história, avançar à fase final de uma Copa do Mundo.