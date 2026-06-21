"Não somos obrigados a tocar para o Cristiano Ronaldo", diz atacante de Portugal

Em meio às discussões que cercam a seleção de Portugal após a estreia na Copa do Mundo, o atacante Francisco Conceição saiu em defesa do ambiente interno da equipe e minimizou qualquer tratamento diferenciado dado a Cristiano Ronaldo.



Em entrevista coletiva concedida antes do confronto contra o Uzbequistão, marcado para esta segunda-feira, 22, em Houston, o jogador da Juventus destacou a capacidade goleadora do capitão português, mas negou que os companheiros tenham a obrigação de procurá-lo em todas as jogadas.



"Não, o Cristiano tem a sua qualidade de fazer gols, não há ninguém como ele nesse ponto, e nós não temos essa obrigação, essa necessidade de passar a bola para ele. (Eu) Passo a bola para quem está mais desmarcado", disse Francisco Conceição.



O atacante de 23 anos explicou que as decisões tomadas durante as partidas acontecem de forma instintiva e em frações de segundo, o que impede qualquer escolha prévia de um companheiro específico para receber a bola.



"Não é que tenha tempo para pensar em quem é o colega que esta ao meu lado, fazemos por instinto, são milésimos de segundo, não há tempo para isso, e o Cristiano está aqui para ajudar como qualquer colega de seleção", finalizou.





Polêmicas com Cristiano Ronaldo

A polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo ganhou força após o empate por 1 a 1 diante da RD Congo, resultado que marcou a estreia portuguesa no Mundial. Depois da partida, o meia João Neves, autor do gol de Portugal, foi alvo de críticas por comentar o papel do camisa 7 dentro da equipe.

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"Ele é mais um para ajudar, não é diferente dos outros, está aqui para dar a sua contribuição, como todos vão dar".



A repercussão aumentou nos dias seguintes quando a namorada de João Neves, a atriz Madalena Aragão, passou a ser envolvida na controvérsia. Uma montagem atribuída a ela circulou nas redes sociais com um suposto comentário direcionado a Cristiano Ronaldo em resposta às críticas recebidas pelo meia. "fala pro seu GOAT que ele é muito egoísta".



A publicação viralizou rapidamente e chegou a ser repercutida por um jornal mexicano. Entre as reações ao episódio, chamou atenção um comentário de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, que escreveu: "Wow!! Vem forte esta geração!!".



Apesar da repercussão externa, integrantes da seleção portuguesa seguem tentando afastar a ideia de qualquer divisão interna, reforçando que Cristiano Ronaldo é tratado como mais um membro do elenco, ainda que seja a principal referência técnica e histórica da equipe.