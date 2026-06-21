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COPA DO MUNDO

Com show de Yamal e Oyarzabal, Espanha atropela a Arábia Saudita

Com 4 gols, Espanha assume ponta do Grupo H

Iarla Queiroz
Por
Espanha x Arábia Saudita
Espanha x Arábia Saudita - Foto: Foto por ROBERTO SCHMIDT / AFP

A Espanha não deu chances para a Arábia Saudita e venceu por 4 a 0 neste domingo, 21, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Lamine Yamal abriu o caminho da goleada ainda no primeiro tempo, enquanto Mikel Oyarzabal marcou duas vezes. Na etapa final, um gol contra de Tambakti completou o placar. Ferran Torres ainda balançou as redes nos acréscimos, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

Domínio espanhol desde o início

A Espanha começou pressionando e transformou a superioridade em vantagem logo aos nove minutos. Após cruzamento rasteiro de Oyarzabal, Lamine Yamal apareceu livre para empurrar para as redes e marcar seu primeiro gol em Copas do Mundo.

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O time de Luis de la Fuente seguiu empilhando chances e ampliou aos 21 minutos. Depois de uma cobrança de escanteio, a defesa saudita afastou mal e Oyarzabal aproveitou a sobra para fazer o segundo. Dois minutos depois, o atacante voltou a aparecer bem posicionado para completar assistência de Cucurella e transformar a vitória em goleada ainda antes do intervalo.

A Arábia Saudita tentou reagir na reta final da primeira etapa, mas encontrou dificuldades para ameaçar o goleiro Unai Simón.

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Mais um gol e controle total

O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro: com a Espanha no ataque. Logo aos três minutos, Cucurella aproveitou sobra dentro da área, finalizou e contou com um desvio em Tambakti para marcar o quarto gol espanhol.

Com ampla vantagem, a seleção europeia reduziu o ritmo e passou a administrar a posse de bola. A Arábia Saudita até criou sua melhor oportunidade aos 35 minutos, quando Al-Hamdan finalizou para defesa tranquila de Unai Simón, mas nunca ameaçou uma reação.

Nos acréscimos, Ferran Torres chegou a marcar o quinto após cruzamento de Pedro Porro. O VAR, porém, identificou impedimento do atacante e anulou o gol, mantendo o placar em 4 a 0.

Situação do grupo

Com a goleada, a Espanha soma sua primeira vitória na Copa do Mundo e assume provisoriamente a liderança do Grupo H. Já a Arábia Saudita permanece com um ponto e vê a situação se complicar na luta por uma vaga nas oitavas de final.

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Tags

arábia saudita copa do mundo espanha

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