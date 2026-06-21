COPA DO MUNDO
Recuperado? Neymar participa de treino completo e mira na estreia
Camisa 10 participa de atividade completa com a Seleção
A Seleção Brasileira deu mais um passo na preparação para o confronto diante da Escócia, válido pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A principal novidade do treino realizado na manhã deste domingo, em Nova Jersey, foi a presença de Neymar entre os trabalhos com o restante do elenco.
Pela primeira vez desde o início do torneio, o camisa 10 participou integralmente da atividade ao lado dos companheiros. Até então, o atacante vinha realizando apenas parte do aquecimento ou trabalhos específicos com bola em separado.
Neymar fica mais perto da estreia
A evolução do jogador aumenta a expectativa de que ele esteja à disposição do técnico Carlo Ancelotti para a partida de quarta-feira, às 19h (de Brasília).
Sem atuar há mais de um mês, Neymar ainda não entrou em campo nesta edição da Copa do Mundo, mas a tendência é que possa ser relacionado pela primeira vez no torneio.
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Raphinha está fora
Se Neymar representa uma boa notícia para a comissão técnica, a situação de Raphinha segue preocupando. O atacante teve confirmada uma lesão muscular na coxa direita e não participou das atividades deste domingo.
Com a ausência do jogador, Ancelotti terá os próximos dias para definir quem ocupará a vaga no setor ofensivo da equipe.
Disputa por vaga no ataque
Entre os candidatos para substituir Raphinha, dois nomes aparecem como principais opções: Luiz Henrique e Rayan.
Luiz Henrique já foi utilizado como titular pelo treinador em quatro partidas, enquanto Rayan ganhou oportunidade ao entrar durante a vitória sobre o Haiti justamente na vaga do atacante lesionado.
Brasil chega líder à rodada decisiva
Após derrotar o Haiti por 3 a 0, a Seleção assumiu a liderança do Grupo C. O Brasil tem a mesma pontuação do Marrocos, mas leva vantagem nos critérios de desempate graças ao saldo de gols.
A definição da colocação final acontecerá na última rodada, quando os brasileiros enfrentam a Escócia e os marroquinos medem forças com o Haiti.
Mesmo assim, os quatro pontos conquistados até aqui deixam a equipe muito próxima da classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.
Cruzamento será decisivo
A posição final no grupo pode influenciar diretamente o caminho da Seleção no mata-mata. Os classificados da chave cruzam com equipes do Grupo F na fase seguinte.
Por isso, além de buscar confirmar a vaga, o Brasil entra em campo contra a Escócia de olho na liderança e em um cenário mais favorável para a sequência da competição.