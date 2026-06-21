Recuperado? Neymar participa de treino completo e mira na estreia

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A Seleção Brasileira deu mais um passo na preparação para o confronto diante da Escócia, válido pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A principal novidade do treino realizado na manhã deste domingo, em Nova Jersey, foi a presença de Neymar entre os trabalhos com o restante do elenco.

Pela primeira vez desde o início do torneio, o camisa 10 participou integralmente da atividade ao lado dos companheiros. Até então, o atacante vinha realizando apenas parte do aquecimento ou trabalhos específicos com bola em separado.

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Neymar fica mais perto da estreia

A evolução do jogador aumenta a expectativa de que ele esteja à disposição do técnico Carlo Ancelotti para a partida de quarta-feira, às 19h (de Brasília).

Sem atuar há mais de um mês, Neymar ainda não entrou em campo nesta edição da Copa do Mundo, mas a tendência é que possa ser relacionado pela primeira vez no torneio.

Raphinha está fora



Se Neymar representa uma boa notícia para a comissão técnica, a situação de Raphinha segue preocupando. O atacante teve confirmada uma lesão muscular na coxa direita e não participou das atividades deste domingo.

Com a ausência do jogador, Ancelotti terá os próximos dias para definir quem ocupará a vaga no setor ofensivo da equipe.

Disputa por vaga no ataque

Entre os candidatos para substituir Raphinha, dois nomes aparecem como principais opções: Luiz Henrique e Rayan.

Luiz Henrique já foi utilizado como titular pelo treinador em quatro partidas, enquanto Rayan ganhou oportunidade ao entrar durante a vitória sobre o Haiti justamente na vaga do atacante lesionado.

Brasil chega líder à rodada decisiva

Após derrotar o Haiti por 3 a 0, a Seleção assumiu a liderança do Grupo C. O Brasil tem a mesma pontuação do Marrocos, mas leva vantagem nos critérios de desempate graças ao saldo de gols.

A definição da colocação final acontecerá na última rodada, quando os brasileiros enfrentam a Escócia e os marroquinos medem forças com o Haiti.

Mesmo assim, os quatro pontos conquistados até aqui deixam a equipe muito próxima da classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.

Cruzamento será decisivo

A posição final no grupo pode influenciar diretamente o caminho da Seleção no mata-mata. Os classificados da chave cruzam com equipes do Grupo F na fase seguinte.

Por isso, além de buscar confirmar a vaga, o Brasil entra em campo contra a Escócia de olho na liderança e em um cenário mais favorável para a sequência da competição.

Veja imagens do treino da Seleção no dia 20: