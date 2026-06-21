Ex-Vitória entra no fim e estreia na Copa do Mundo; confira

Velho conhecido da torcida do Esporte Clube Vitória, Jordy Caicedo fez sua estreia em Copas do Mundo neste sábado, 20. O atacante entrou em campo no empate sem gols entre Equador e Curaçao, em partida válida pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026.

O equatoriano, no entanto, teve pouco tempo para mostrar seu futebol. Caicedo foi acionado pelo técnico Sebastian Beccacece já nos acréscimos da partida e atuou por apenas um minuto.

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Apesar da curta participação, o período em campo foi suficiente para que o ex-jogador do Leão da Barra registrasse sua primeira atuação em uma Copa do Mundo. Na estreia equatoriana, diante da Costa do Marfim, no último domingo, 14, o atacante permaneceu durante todo o jogo no banco de reservas.

O Equador ocupa a terceira colocação do Grupo E, com apenas um ponto conquistado, e chega à última rodada precisando vencer a Alemanha para seguir sonhando com uma vaga nos 16 avos de final. A partida será disputada nesta quinta-feira, 25, às 17h.





Trajetória no Vitória

A primeira experiência de Jordy Caicedo fora do futebol equatoriano aconteceu no Vitória. Contratado em 2019 por R$ 3 milhões, o atacante chegou ao clube cercado de expectativas e com status de grande reforço, mas não conseguiu se firmar na equipe baiana.



Ao todo, o equatoriano disputou 44 partidas pelo Rubro-Negro e marcou nove gols. Embora tenha vivido alguns bons momentos, não teve o destaque esperado e ainda encerrou sua última temporada no clube lesionado.

No início de 2021, contudo, o centroavante solicitou a rescisão contratual junto à Fifa. Posteriormente, o Vitória foi condenado a pagar cerca de R$ 4 milhões ao jogador, em meio à grave crise financeira enfrentada pelo clube naquele período.