Curaçao garante 1º ponto na história após atuação de gala do goleiro

O primeiro ponto da história de Curaçao em Copas do Mundo passa diretamente pela atuação de gala do goleiro Eloy Room, que fez impressionantes 15 defesas — apenas uma a menos que o recorde histórico de Tim Howard, dos Estados Unidos, que realizou 16 defesas contra a Bélgica em 2014 — na partida diante do Equador, neste sábado, 20, garantindo o empate por 0 a 0, em duelo válido pela 2ª rodada do Grupo E do Mundial.

Com o resultado, a seleção estreante na competição soma seu primeiro ponto na tabela e chega à última rodada da fase de grupos com chances reais de classificação para as 16-avos de final, seja como um dos oito melhores terceiros colocados, seja até mesmo na segunda posição.

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Na 3ª rodada, Curaçao enfrenta a Costa do Marfim nesta quinta-feira, 25, às 17h. Na configuração atual do Grupo E, os curaçauenses ocupam a 4ª posição, com 1 ponto, mesma pontuação do Equador, que aparece em 3º lugar. A Alemanha lidera a chave com 6 pontos, enquanto a Costa do Marfim ocupa a 2ª colocação, com 3 pontos.





Menor nação a conquistar pontos na Copa do Mundo

Com o ponto conquistado, Curaçao tornou-se a menor nação da história a pontuar em uma Copa do Mundo, superando Cabo Verde, que havia assumido o posto após o empate contra a Espanha. Curaçao tem cerca de 158 mil habitantes, enquanto Cabo Verde possui aproximadamente 525 mil.