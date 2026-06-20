Tunísia x Japão será o milésimo jogo da história da Copa do Mundo

O duelo entre Tunísia e Japão, marcado para a madrugada de domingo, 21, entrará para a história da Copa do Mundo como o milésimo jogo já disputado na competição. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo F, será realizada às 1h, no Estádio de Monterrey, no México.



Além do peso histórico, o confronto contará com uma escalação especial da arbitragem. O romeno István Kovács, em sua primeira Copa do Mundo, será o árbitro principal, auxiliado por Ferencz Tunyogi e Mihai Marica. O trio usará um uniforme exclusivo preparado pela Fifa para a ocasião.



Para marcar o feito, a entidade desenvolveu um uniforme na cor coral, com faixas douradas nas mangas e um patch especial com a inscrição “Match 1000”, celebrando o milésimo jogo da história do torneio.



Criada em 1930, no Uruguai, a Copa do Mundo teve sua primeira edição com 13 seleções. Ao longo de 96 anos, o torneio cresceu até chegar à edição de 2026, que será a primeira com 48 equipes participantes.







O técnico do Japão, Hajime Moriyasu, destacou a importância de fazer parte do momento histórico e a expectativa para o confronto.



"É uma honra muito grande fazer parte do jogo mil da história da Copa do Mundo. Todo mundo vai assistir isso, no mundo todo. Isso me enche de orgulho. Vamos fazer de tudo para fazer o melhor jogo possível. Vamos dar o nosso melhor para isso", afirmou.



Dentro de campo, o Japão chega após empatar por 2 a 2 com a Holanda na estreia, enquanto a Tunísia foi derrotada pela Suécia por 5 a 1. Com isso, os japoneses ocupam a segunda colocação do Grupo F, com um ponto, e os tunisianos aparecem na lanterna, ainda sem pontuar.

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O confronto também carrega um componente histórico adicional para a Tunísia, já que as seleções voltam a se enfrentar em Copa do Mundo pela primeira vez desde 2002. Naquela edição, o Japão venceu por 2 a 0 na fase de grupos.