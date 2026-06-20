Clube italiano pode receber milhões da Fifa após lesão grave na Copa

A fratura na perna esquerda sofrida pelo meia canadense Ismaël Koné, na última quinta-feira, 18, durante a vitória do Canadá por 6 a 0 sobre o Catar na Copa do Mundo de 2026, deve gerar um impacto financeiro significativo ao Sassuolo, clube italiano do jogador, que pode ser ressarcido pela Fifa por meio do Programa de Proteção de Clubes.



A equipe italiana, campeã da Série B na última temporada e atualmente na 11ª colocação da Série A, pode ser beneficiada pela iniciativa da entidade máxima do futebol, caso a lesão do atleta se enquadre nos critérios estabelecidos.



O caso deverá ser analisado dentro do Programa de Proteção de Clubes da Fifa, que segue válido, em sua configuração atual, até o fim deste ano. O mecanismo foi criado para compensar financeiramente os clubes quando jogadores convocados por suas seleções principais sofrem lesões que resultem em incapacidade total temporária superior a 28 dias consecutivos, desde que o problema tenha ocorrido durante o período de jogos coberto pelo programa.



Segundo a Fifa, a indenização é calculada com base no salário fixo do atleta. O teto de compensação pode chegar a 7,5 milhões de euros por jogador em cada ocorrência, o equivalente a cerca de R$ 44 milhões. O valor diário máximo considerado no cálculo é de até 20.548 euros, pago de forma proporcional e limitado a um período de até um ano. O fundo total do programa é de 80 milhões de euros anuais.



De acordo com estimativas divulgadas pela imprensa internacional, caso Koné permaneça afastado por aproximadamente cinco meses, a indenização ao Sassuolo pode ultrapassar R$ 3,5 milhões, dependendo do tempo efetivo de recuperação e afastamento dos gramados.



Entenda a lesão

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O lance que resultou na fratura ocorreu nos minutos finais da partida em Vancouver. Madibo, do Catar, acertou a perna esquerda do canadense, que caiu imediatamente sentindo fortes dores e teve confirmada a gravidade da lesão. O jogador catari demonstrou abatimento após o lance, mas acabou sendo expulso pela arbitragem.



O meia de 24 anos passou por cirurgia e apresentou evolução positiva. Neste sábado, ele foi recebido pelos companheiros de equipe e pela comissão técnica na concentração da seleção canadense.





Canadá lidera o Grupo B

A goleada por 6 a 0 colocou o Canadá na liderança do Grupo B, com quatro pontos e saldo de seis gols. A Suíça também soma quatro pontos, mas aparece em segundo lugar com saldo de três gols após vencer a Bósnia por 4 a 1 na rodada. Bósnia e Catar ocupam a terceira e quarta posições, respectivamente, e fecham a chave antes da última rodada da fase de grupos.